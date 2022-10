SineBahia oferece mais de 431 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quinta (27)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 431 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quinta-feira (27). As oportunidades estão disponíveis em Lauro de Freitas, Alagoinhas, Candeias, Entre Rios, Caetité, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Porto Seguro, Ilhéus, Itabuna, Teixeira de Freitas, Senhor do Bonfim, Simões Filho e Itabuna.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Completo

Experiência de 02 meses em carteira

Imprescindível: Lavagem automotiva; higienização de pátio, laudo medico.

R$ 1.297,32

01 VAGA

PINTOR DE OBRAS (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência de 02 meses em carteira

Imprescindível: pintura CHECK LIST. Facilidade de locomoção e de segurar e carregar materiais, laudo medico.

R$ 2.104,77

02 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Fundamental Incompleto

Não exige experiência

Imprescindível: pintura auxiliar profissionais no canteiro. Atividades relacionadas a construção civil. Facilidade de locomoção e de segurar e carregar materiais, laudo medico.

R$ 1.242,98

02 VAGAS

VAGAS DE ALAGOINHAS

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino Superior Completo

Experiência 06 meses na carteira

Atividades: apuração de custos de produção, avaliar inventário mensal, participar do fechamento contábil, recolhimento dos impostos devidos, etc.

01 VAGA

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO I

Ensino Superior Completo

Experiência 06 meses na carteira

Atividades: supervisionar a produção da fabrica

Áreas: Engenharia de Produção, Química, Alimentos/Afins

01 VAGA

TÉCNICO OPERACIONAL

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na carteira

Atividades: operação de maquinas, manutenção preventivas e corretivas, cumprir plano de manutenção

Áreas: Técnico em Eletromecânica, Elétrica, Mecânica/Afins

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

TORNEIRO JUNIOR

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na carteira

Ter curso técnico

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Superior Incompleto em Administração ou RH

Não Exige Experiência

07 VAGAS

ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Necessário curso técnico

01 VAGA

ESTÁGIO EM ENGENHARIA CIVIL

Ensino Superior Incompleto

A partir do 6° semestre

01 VAGA

AJUSTADOR MECÂNICO

Ensino Médio Completo

Ter curso Técnico

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE PRODUÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

LIDER OPERACIONAL

Ensino Superior Incompleto

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

ESTAGIO EM CONTABILIDADE

Ensino Superior Incompleto

A partir do 4º semestre

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na carteira

Ter curso atualizado e saber operar empilhadeira retrátil

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses na carteira

02 VAGAS

VAGAS DE CANDEIAS

VIGILANTE

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

Curso Vigilante

02 VAGAS

PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

Curso Vigilante

01 VAGA

AGENTE DE PORTARIA

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

MONITOR DE CFTV

Ensino médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS DE ENTRE RIOS

MAITRE

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.900,00

Auxílio Transporte

02 VAGAS

SUBCHEFE DE COZINHA

Experiência: 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 2.200,00

Auxilio transporte

01 VAGA

COZINHEIRA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.800,00

Auxilio transporte

01 VAGA

AUXILIAR COZINHA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino fundamental completo

Salário: 1.350,00

Auxilio transporte

01 VAGA

AUXILIA DE CONFEITARIA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino fundamental completo

Salário: 1.350,00

Auxilio Transporte

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino fundamental completo

Salário: 1.800,00

Auxilio transporte

03 VAGAS

LÍDER DE CAIXA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.450,00

Auxilio transporte

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.280,00

Auxilio transporte

01 VAGA

GARÇOM

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.252,00

Auxilio transporte

20 VAGA

RECEPCIONISTA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.350,00

Auxilio transporte

02 VAGAS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.252,00

Auxilio transporte

01 VAGA

ESTOQUISTA

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.300,00

Auxilio transporte

01 VAGA

PADEIRO

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.800,00

Auxilio transporte

01 VAGA

PIZZAIOLO

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino médio completo

Salário: 1.252,00

Auxilio transporte

01 VAGA

SERVIÇOS GERAIS

Experiência 03 meses não comprovada na carteira

Ensino fundamental incompleto

Salário: 1.252,00

Auxilio transporte

03 VAGAS

VAGA DE CAETITÉ

MECÂNICO

Ensino Médio Incompleto

Experiência mínima de 3 meses, comprovada na carteira de trabalho

Possuir habilitação ‘AB’

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

40 vagas

OPERADOR DE CAIXA

Ensino médio completo

06 meses de experiências comprovada

01 vaga

AGENTE DE MICROCRÉDITO URBANO

Ensino médio completo

Experiências com vendas, negociação, cobranças, atendimento ao cliente e conhecimento com informática

03 vagas

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino fundamental incompleto

06 experiências

01 vaga

OPERADOR DE IMPRESSORA DE PLOTTAR

Ensino médio completo

06 meses de experiências e habilidade com COREL DRAW

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Não necessita experiência

Possuir habilidade com pacote Office

01 VAGA

VIGIA (INSPETOR DE ATENDIMENTO)

Ensino Médio Completo

Experiência de 06 meses na CTPS

Experiência como vigilante

Escala de trabalho de 12×36

05 VAGAS

MOTORISTA ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com TIG e MIG

Atuar no corte de peças metálicas, solda em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na área

Conhecimento intermediário com pacote Office

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento de processos e etapas de obra civil

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em obra civil

Conhecimento avançado em Excel

Disponibilidade para viagem

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ANALISTA DE SUPRIMENTOS

Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência na função

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento intermediário com pacote Office

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Possuir CNH categoria “A”

01 VAGA

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência na Função em EEG,ECG, Espirometria e Coleta

01 VAGA

RECEPCIONISTA CLINICA

Ensino Médio Completo

Experiência na Função em Sistema Clinical

Possuir habilidade com Planilhas Excel

01 VAGA

RECEPCIONISTA GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência na Função na área Clinica ou Farmácia

Possuir habilidade com Informática

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

PROJETISTA ELÉTRICO

Ensino Médio Técnico Completo em Eletroeletrônica

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

VAGAS DE PAULO AFONSO

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

55 VAGAS

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

04 VAGAS

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

15 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH B e Curso de Operador de Empilhadeira

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

05 VAGAS

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

04 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

07 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

60 VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

16 VAGAS

AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir disponibilidade para trabalhar em escala

10 VAGAS

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE ESTOQUE (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PEDREIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

PADEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH: D

01 VAGA

FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE PRÁTICO

Experiência mínima de 06 meses na função01 VAGA

AJUDANTE COMUM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONSULTOR DE ESTÉTICA

Graduado em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SALGADEIRA/DOCEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS PARA SENHOR DO BONFIM

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

CONSULTOR DE VIAGENS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AUXILIAR DE MECÂNICO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

ELETROMECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Curso Técnico de Eletromecânico

Não Exige Experiência

Habilitação: AD

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: B

02 VAGAS

ATENDENTE

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ATENDENTE COMERCIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR (EXTERNO)

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

REPOSITOR

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: AB

01 VAGA

VAGAS DE PORTO SEGURO

AUXILIAR DE CPD (TI)

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE AÇOUGUEIRO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AGENTE FUNERARIO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

ALINHADOR DE PNEUS

Ensino fundamental

Experiência 06 Meses na carteira

01 Vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior Cursando (ADM)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DELIMPEZA

Ensino Fundamental

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Fundamental

Experiência 06 Meses na carteira

02 Vagas

CARTAZISTA

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

CHURRASQUEIRO

Ensino fundamental

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino médio completo

Experiência 06 Meses na carteira

02 Vaga

CUMIM

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

EMBALADOR DE MERCADORIAS

Ensino médio completo

Experiência 06 Meses na carteira

01 Vaga

FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GARÇOM

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino superior (administração)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE PEIXARIA

Ensino superior (administração)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE REPOSIÇÃO

Ensino superior (administração)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE FRIOS E LATCINIOS

Ensino superior (administração)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE PREVENÇÃO

Ensino superior (administração)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS DE ATACADO

Ensino superior (administração)

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

JARDINEIRO

Ensino fundamental

Experiência 06 Meses na carteira

01 Vaga

LOCUTOR

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

MECANICO

Ensino fundamental

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino fundamental

Experiência 06 meses na carteira

CNH-A&B

01 VAGA

OPERADORA DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

02 VAGAS

ORIENTADOR PEDAGOGO

Ensino superior

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

PESQUISADOR DE PREÇOS

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

PIZZAIOLO

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

02 Vagas

REPOSITOR DE MERCADORIAS

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

02 Vagas

SALVA-VIDAS

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Curso de bombeiro

01 VAGA

TECNICO EM MANUTENÇÃO GENERALISTA

Ensino médio completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

02 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

02 VAGAS

