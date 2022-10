Slam das Minas Bahia comemora 5 anos com livro

Foto: Tamires Almeida

Os cinco anos do projeto ‘Slam das Minas BA’ será comemorado em grande estilo com o lançamento do primeiro livro do grupo durante o Circuito FLIPELÔ (Festa Literária Internacional do Pelourinho) a Arena do SESC Pelourinho, no dia 4 de novembro.

No livro, foram eternizadas poesias já apresentadas nos eventos, organizados por Fabiana Lima, Ludmila Singa, Sofia Senne e Tamires Almeida, que marcam um momento importante para a literatura brasileira.

“O livro do Slam das Minas surge na oportunidade de reunir poetas e campeãs que passaram pela trajetória da gente durante esses 5 anos. Desde 2017 a gente constrói isso juntas, de forma independente, então nada mais justo que eternizar tudo isso no 1º livro do nosso selo literário”, compartilha a idealizadora Nega Fya.

O projeto, que surgiu em 2017, com a proposta de criar um espaço que proporcione o protagonismo das mulheres negras e periféricas na literatura através do slam, se tornou um espaço de reconhecimento, acolhimento e fortalecimento das vozes femininas.

Ao longo dos seus cinco anos de existência, o Slam das Minas realiza na capital baiana batalhas de slam em diversos espaços da cidade de Salvador, para selecionar uma representante da Bahia na edição nacional do projeto.

O livro Slam das Minas BA – 5 anos foi contemplado pelo edital setorial de literatura 2019, e tem apoio financeiro através do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Fundação Cultural do Estado da Bahia e Secretaria de Cultura da Bahia.

Além do lançamento do livro, o público poderá conferir e curtir no evento os shows de Cronista do Morro e discotecagem de Dj Bruxa Braba.

SERVIÇO

O que: Lançamento do livro do Slam das Minas BA com show de Cronista do Morro + Bruxa Braba.

Quando: 4 de novembro (sexta-feira), 19h

Onde: Arena SESC Pelourinho

Quanto: Gratuito

