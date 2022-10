Slam Insubmisso abre matrículas para slammers negras na Flica

Fotos: Divulgação | Diálogos Insubmissos

A Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras abre residência na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), com a Casa Insubmissa, entre os dias 4 e 6 de novembro, em Cachoeira, distante cerca de 110 quilômetros de Salvador.

Como parte da programação da Casa Insubmissa, acontece uma competição que premiará três artistas negras baianas no dia 5 de novembro, no Slam Insubmisso.

A quinta edição da competitiva está com inscrições abertas por meio de formulário online e serão escolhidas 12 slammers, mulheres negras, a partir de 18 anos.

A competição terá premiações para as três primeiras colocadas com prêmios de R$1 mil (primeiro lugar), R$800 (segundo lugar) e R$500 (terceiro lugar).

Participam da mesa de juradas a produtora cultural Ligia Benigno, a atriz Mônica Santana, a tradutora Ayala Tude, além de outras que serão confirmadas.

Programação

A residência ainda contará com shows de Sued Nunes e DJ Kiese, no Baile Insubmisso, no dia 04 de novembro, às 22:30h, com apresentação de Nai Kiese.

Além disso, fazem parte da programação performances artísticas e poéticas. A primeira é Orô, de Sued Hosaná, ainda no dia 04. No dia seguinte é a vez da performance “Confissões de uma mulher que queimou uma cidade”, da multiartista Ayala Tude.

