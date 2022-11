O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nesta segunda-feira (31) a lista das startups selecionadas para a semifinal do desafio Smart Farm Mapa Conecta, de acordo com informações oficiais.

Smart Farm Mapa Conecta: confira a lista das startups selecionadas para a semifinal

Segundo destaca o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a iniciativa tem como objetivo conectar startups a investidores e aceleradoras, a fim de escalarem seus negócios com soluções para a cadeia produtiva de grãos.

Parceria

De acordo com a publicação oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o desafio é resultado da parceria entre Mapa, Sebrae, AgroValley, Sociedade Rural do Paraná, go Agritech, Cocriagro e FB Group, e está na programação do AgroBit Brasil, um dos maiores eventos com foco em inovação para o agro no Brasil, que será realizado no Parque de Exposições Governador Ney Braga, em Londrina (PR), nos dias 8 e 9 de novembro de 2022.

A seleção considerou as informações das startups

A fase de seleção baseou-se em informações disponibilizadas pelas próprias startups, informa o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Conforme explica a divulgação oficial, o objetivo era apresentar soluções nas áreas de Green Techs e Food Techs. Na semifinal, cada startup terá cinco minutos para apresentar seu pitch para a comissão julgadora, formada por investidores e especialistas em cadeias produtivas de grãos.

A comissão terá cinco minutos para fazer perguntas, explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Os pitches poderão ser apresentados online ou presencialmente.

Startups selecionadas

Confira abaixo a lista das startups selecionadas, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa):

ACRONEX – Primavera do Leste/MT;

Agrointeli – Campo Grande/MS;

Eureciclo – São Paulo/SP;

iCrop – Uberlândia/MG;

Ignitia – São Paulo/SP;

iRancho – Goiânia/GO;

MyEasyFarm – Piracicaba/SP;

NCB Sistemas – São José dos Campos/SP;

Tarvos – Campinas/SP;

Tau Flow – Campinas/SP.

Sobre o Smart Farm Mapa Conecta

De acordo com informações oficiais, o Smart Farm Mapa Conecta é uma estratégia alinhada ao Programa Agro Hub Brasil (www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inovacao/agrohub-brasil), cuja iniciativa reunirá melhores soluções, compartilhando e divulgando as inovações de quem faz a diferença no setor agropecuário.

Inovação e novas oportunidades para o setor do agronegócio

A realização da Smart Farm Mapa Conecta objetiva reunir investidores e aceleradoras do ecossistema de inovação brasileiro e proporcionar o espaço ideal para networking, visibilidade e oportunidades de negócio dentro do AgroBIT Brasil. Esse tipo de ação é muito importante para o setor, visto que atrai investimentos e valoriza novas ideias.