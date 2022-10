O campus do Observatório Nacional (ON) e do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), em São Cristóvão/RJ, recebe entre os dias 20 e 23 de outubro, a 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que tem como tema “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

SNCT 2022 Rio: 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

O tema busca refletir sobre o processo histórico da Independência do Brasil na construção e desenvolvimento da nação brasileira, integrando a SNCT com as comemorações do Bicentenário. Estão previstas atividades e eventos gratuitos abertos à comunidade com a participação das unidades de pesquisa vinculadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com sede no Rio de Janeiro.

Oportunidade

Esta será uma excelente oportunidade para estudantes, professores e visitantes em geral encontrarem em um só local o conhecimento que vem sendo produzido por cientistas e pesquisadores brasileiros de diferentes áreas da ciência e da tecnologia, incluindo temas fascinantes como astronomia, geofísica, matemática, física, química, engenharia, petróleo, gás, metrologia em tempo e frequência, meio ambiente, história, programação, dentre outros.

Programação

A programação contará com experiências científicas, oficinas de Astronomia, exposições e observação do céu. Serão atividades lúdicas para promover conteúdos de ciência, tecnologia e inovação de maneira criativa aos visitantes de todas as idades.

Participam desta edição, de forma integrada, o Observatório Nacional (ON), o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST), o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), o Instituto Nacional de Tecnologia (INT), o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), o Instituto de Engenharia Nuclear (IEN).

Sobre a SNCT

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia foi instituída pelo Decreto Presidencial de 9 de junho de 2004 e é realizada anualmente durante o mês de outubro, sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI. A finalidade da SNCT é mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de C&T, valorizando a criatividade, a atitude científica e a inovação.

Tecnologia

O evento tem como proposta mostrar a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos e para o desenvolvimento do país, oferecendo também uma oportunidade para a população brasileira conhecer e discutir os resultados, a relevância e os impactos da pesquisa científico-tecnológica, principalmente daquelas realizadas no Brasil, e suas aplicações.