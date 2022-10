Sogra de Jojo Todynho elogia nora e confirma desejo por neto

Foto: Reprodução / Redes sociais

A sogra de Jojo Todynho, Marcia Antocevic, rasgou elogios a nora através das redes sociais. A mãe de Lucas Souza destacou o quanto a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” é incrível e pediu um neto a artista.

“Orgulho de ter uma nora como essa. Já estou esperando os netinhos. Agradeço a Deus por ter você na vida do meu filho. Uma mulher guerreira ao lado dele”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

Vale relembrar que Jojo e Lucas tiveram que gerenciar uma crise no casamento. O oficial do exercíto colocou um fim na relação através de um comunicado nas redes sociais, mas voltou atrás logo em seguida e disse ter tomado a atitude sem pensar.

“Passando aqui para falar para vocês que está tudo bem entre eu e a Jojo. A gente já conversou, está tudo certo. Queria pedir desculpas a ela publicamente, me retratar. Eu gostaria de pedir desculpas pela atitude imediatista, atitude sem pensar que tive ontem. Vou ficar um pouco off. Vou tentar ficar bem psicologicamente”, disse ele nos stories.

Jojo, por sua vez, afirmou que todo mundo vive uma fase ruim e deu a entender que o casal passou por um momento de turbulência.

“Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei, não me separo, eu fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, os dois. Não casei para me separar”, falou ela.

