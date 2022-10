Soldado da Aeronáutica é morto a tiros ao sair de festa de samba em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um soldado da Aeronáutica morreu, depois de ter sido baleado na saída de uma festa de samba realizada na Feira de São Joaquim, em Salvador. O crime aconteceu no domingo (16), mas só foi divulgado nesta quarta-feira (19). Neste mesmo evento, houve o registro de uma briga generalizada entre as bandas Psirico e Samba Trator, no palco e já noticiado pelo iBahia.

A vítima foi identificada como Gênesis do Carmo Santana, de 27 anos. Imagens gravadas no local e divulgadas nas redes sociais mostram o soldado caído ao chão, ferido, enquanto amigos tentavam ajudá-lo. As circunstâncias que resultaram nos disparos ainda são desconhecidas assim como a autoria do crime.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a 16ª Companhia Independente não foi acionada por conta da briga generalizada entre os integrantes de bandas de pagode e samba. Entretanto, por volta das 21h30, eles foram solicitados para atendimento no portão 3 da feira.

No local, os policiais encontraram o soldado ao chão. Ele foi socorrida por uma ambulância para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Ainda em nota, a corporação contou que “realizou rondas na região, porém não localizou o autor do disparo e nem a arma de fogo utilizada.”

O soldado era morador do bairro do Lobato, no subúrbio da capital. O corpo dele será sepultado nesta quarta (19). O iBahia solicitou informações a Aeronáutica e a Polícia Civil e aguarda posicionamento das entidades.

