Sommelier baiano oferece curso sobre vinhos em Salvador

Foto: Divulgação

O sommelier e influenciador digital baiano Rodrigo Ferraz está oferecendo um curso sobre vinhos para iniciantes em Salvador. A formação acontece nos dias 19 e 20 de novembro, no restaurante A Porteira, no bairro da Boca do Rio. As inscrições custam R$ 1.200 e podem ser realizadas online.

O curso “Essencial sobre Vinhos” possui carga horária de 9h, divididas em dois dias. Além disso, dois almoços e degustação de mais de 20 vinhos também fazem parte do programa. Essa é a primeira vez que o sommelier Rodrigo Ferraz realiza um curso presencial em uma cidade nordestina.

O influenciador é o sócio fundados da empresa Vinhos de Bicicleta, conhecida nacionalmente por impulsionar um canal no Youtube. Atualmente, este é o maior canal do continente americano sobre o assunto e possui vídeos com mais de 7 milhões de visualizações.

Mais informações sobre o curso podem ser acessadas no site da Vinhos de Bicicleta.

