Sophie Charlotte exalta parceria com Letícia Colin: ‘Presentaço’

Foto: Divulgação/TV Globo

Confirmada para a quarta-feira (19), “Todas as Flores”, trama original o Globoplay, estreia com grande elenco uma nova história de João Emanuel Carneiro, autor de sucessos como “Avenida Brasil” e “A Favorita”.

Como não poderia faltar, a parceria nos bastidores chama atenção não só do público, mas dos próprios atores que também se surpreenderam com a relação formada nos sets de gravações.

Em coletiva de imprensa, a qual o iBahia esteve presente, a atriz Sophie Charlotte que vive a protagonista Maíra, que é enganada pela mãe Zoé, vivida por Regina Casé e a irmã Vanessa, Letícia Colin.

As desavenças ficam apenas entre as personagens, já que Sophie exalta a parceria com as atrizes, em especial com Letícia. “Eu tô muito entusiasmada de estar trabalhando com a Mariana (Nunes), com a Regina e a Letícia foi um presentaço na minha vida, eu amo muito ela. É preciso ter muita confiança em seu parceiro de cena, como eu tenho com a Letícia”, disse.

Foto: Divulgação/Globo

“Eu acho que ela (a personagem) chega nessa relação com o coração aberto para conhecer uma nova pessoa e logo entende que essa relação não vai ser como ela gostaria que fosse. Uma relação muito complexa, uma curiosidade, uma atração por alguma coisa que as une e também uma repulsa muito grande por valores, intenções de vida que elas tem”, explica a atriz sobre as irmãs.

“Eu acho que a Maíra chega com o coração limpo para começar uma relação e insiste até bastante. A história vai se revelando e a gente vai se entrelaçando em uma teia cada vez mais complicada”, completa.

Reciprocidade

Se do lado de Sophie “deu match” na amizade com Letícia, a indicada ao Emmy Internacional também revela a cumplicidade com a colega de elenco nos bastidores.

“A Sophie é um luxo, um atriz dessa, uma colega. Eu fico muito emocionada de ver a Sophie falando e eu lembro do primeiro dia que eu vi a Maíra dela nascer. A gente tava em uma sala de ensaio, mas eu tive a honra de ver uma das primeiras vezes que a Maíra surgiu”, entregou.

“O trabalho da Sophie é um primor, todas temos desafios nessa novela, mas especialmente o personagem da Maíra é uma coisa muito profunda. Uma mulher tão forte, tão madura, tão conectada com os valores”, elogiou Letícia Collin.

Estreia internacional

Regina Casé e parte do elenco de “Todas as Flores” está em Portugal por conta da pré-estreia da trama que aconteceu na quinta-feira (13). A exibição especial do primeiro capítulo da novela aconteceu em um cinema de Lisboa, capital do país.

Foto: Divulgação/TV Globo

“A gente teve uma experiência aqui no cinema e parecia um cinema de ‘bang bang’. Foi muito, muito legal, reação muito forte e muito popular, foi uma comoção”, explicou a atriz sobre a estreia.

“Tem uma hora que eu agarro o Fábio Assunção e sento em cima dele e o cinema inteiro aplaudiu, foi muito legal. Deu maior gás pra gente, vamo em frente que o pessoal vai gostar”, comemorou Regina.

