Soprano abre NOVOS empregos pelo país; veja os cargos

A Soprano, há 65 anos no mercado, está há três anos consecutivos entre as melhores empresas para trabalhar no Rio Grande do Sul. Recentemente a companhia abriu novas oportunidades de empregos. Confira, a seguir.

Soprano abre vagas de emprego no Brasil

A Soprano é especializada no segmento de casa e construção, melhorando a segurança, bem-estar e energia dos clientes. Há mais de 60 anos no mercado, a companhia está recrutando novos funcionários para diversos cargos.

Com mais de 1.000 colaboradores em suas unidades, o ambiente de trabalho é inclusivo, criativo e respeitoso. A equipe trabalha arduamente diariamente para entregar os melhores resultados ao mercado. Hoje a empresa está recrutando novos profissionais. Confira, a seguir:

Ana. de Desenvolvimento – Rio Grande do Sul;

Ana. de Infraestrutura – Rio Grande do Sul;

Ana. de Qualidade – Rio Grande do Sul;

Aux. de Produção – Rio Grande do Sul;

Aux. de Produção – Mato Grosso do Sul;

Controlador de Linha – Mato Grosso do Sul;

Eletromecânico – Rio Grande do Sul;

Op. de Máquina – Rio Grande do Sul;

Vendedor Externo – Goiás;

Promotor Técnico – Minas Gerais e Trabalho Remoto.

Como se candidatar

A Soprano desenvolve soluções fundamentais para o mercado ano após ano. Hoje a marca está entre as 50 empresas mais inovadoras, alinhando a sua proposta com os resultados do trabalho árduo dos funcionários.

Para encontrar esses e mais cargos na empresa, acesse o site 123empregos e veja mais informações. Se selecionado, o recrutador entrará em contato para dar continuidade para as próximas etapas.