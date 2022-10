Confira o resultado do Sorteio da federal 5706, de Quinta-feira, dia 13/10/2022, Extração da Loteria Federal 5706, sorteado às 19:00h. As extrações da Loteria Federal são realizadas sob a supervisão e responsabilidade da Caixa Econômica Federal.

Conheça sempre em primeira mão o resultado do sorteio da federal, que é postado aqui, no MidasSorte, assim que ocorrem os resultados, prêmio a prêmio. E, se possível, passe em uma casa lotérica, adquira seu bilhete, ponha Fé e confira aqui o resultado da Loteria Federal 5706. Resultado do Sorteio da Loteria Federal, a Loteria de Bilhetes!

Resultado do Sorteio da Federal 5706 – Quinta – 13/10/2022 no momento do sorteio, prêmio a prêmio… Destino Bilhete Valor do Prêmio 1º PRÊMIO ***** R$ 500.000,00 2º PRÊMIO ***** R$ 27.000,00 3º PRÊMIO ***** R$ 24.000,00 4º PRÊMIO ***** R$ 19.000,00 5º PRÊMIO ***** R$ 18.329,00 Série (única) – 100.000 bilhetes. O Bilhete ganhador do primeiro prêmio do Sorteio da Federal 5706 foi distribuído para: ……………

2º Prêmio: ………..

3º Prêmio: ………..

4º Prêmio: ………..

5º Prêmio: ………..

Você pode receber os prêmios resultado da extração 5706, de até R$ 1.332,78 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA. Para prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00, a Caixa Econômica Federal estipulou que os prêmios serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA, isso é para realização de procedimentos internos de segurança da CAIXA que visam à proteção e integridade do prêmio a ser pago. Não perca tempo.

Adquira o seu bilhete para o Sorteio da Federal 5706 na casa lotérica mais próxima. Boa Sorte!!!

Esclarecimentos sobre o Sorteio da Federal 5706

A Loteria Federal é a mais tradicional do Brasil. Com a Loteria Federal, você, além das chances de acertar um dos cinco prêmios principais, também pode ganhar, se acertar:

– Números que sejam as aproximações imediatamente Anterior e Posterior ao Número sorteado no 1º Prêmio.

– A Milhar, a Centena, e a Dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais.

– Bilhetes cujos números contenham a Dezena final idêntica a umas das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 (três) dezenas posteriores à Dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior.

– A Unidade do primeiro prêmio.

Os sorteios das extrações são realizados nas quartas e sábados com prêmios principais de R$ 500 mil nas Quartas e nos Sábados.

Como participar do resultado da Loteria Federal 5706

O bilhete pode ser adquirido inteiro ou em fração – cada bilhete possui 10 frações e a premiação é proporcional ao número de frações que você adquire.

Os Bilhetes, desse resultado da Loteria Federal 5706 estão disponíveis para venda nas Casas Lotéricas. Cada fração ao preço de R$ 4,00.

A Loteria Federal é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Curiosidade: As pessoas compram os bilhetes atribuindo-lhes uma relação com eventos de Sonhos e Bichos. Essa tradicional relação Bichos/Números foi criada em 1892 pelo Barão de Drumond, para angariar fundos para sustentar o 1º zoológico do Rio de Janeiro.

Atualmente, as dezenas de 01 a 100 (00) estão divididas em 25 grupos de 04 dezenas e atribuído, a cada grupo, um Bicho: (As Lotéricas Caixa adotam, e estampam em suas vitrines, essa relação como divulgação para a Loteria Federal).

Grupos, conforme final dos Bilhetes:

G 1 – dezenas: 01;02;03;04 = Avestruz

G 2 – dezenas: 05;06;07;08 = Águia

G 3 – dezenas: 09;10;11;12 = Burro

G 4 – dezenas: 13;14;15;16 = Borboleta

G 5 – dezenas: 17;18;19;20 = Cachorro

G 6 – dezenas: 21;22;23;24 = Cabra

G 7 – dezenas: 25;26;27;28 = Carneiro

G 8 – dezenas: 29;30;31;32 = Camelo

G 9 – dezenas: 33;34;35;36 = Cobra

G 10 – dezenas: 37;38;39;40 = Coelho

G 11 – dezenas: 41;42;43;44 = Cavalo

G 12 – dezenas: 45;46;47;48 = Elefante

G 13 – dezenas: 49;50;51;52 = Galo

G 14 – dezenas: 53;54;55;56 = Gato

G 15 – dezenas: 57;58;59;60 = Jacaré

G 16 – dezenas: 61;62;63;64 = Leão

G 17 – dezenas: 65;66;67;68 = Macaco

G 18 – dezenas: 69;70;71;72 = Porco

G 19 – dezenas: 73;74;75;76 = Pavão

G 20 – dezenas: 77;78;79;80 = Peru

G 21 – dezenas: 81;82;83;84 = Touro

G 22 – dezenas: 85;86;87;88 = Tigre

G 23 – dezenas: 89;90;91;92 = Urso

G 24 – dezenas: 93;94;95;96 = Veado

G 25 – dezenas: 97;98;99;00 = Vaca

Informativo da Caixa Econômica Federal:

A Loteria Federal teve o seu 1º (primeiro) Sorteio em 15/09/1962. Essa Loteria oficial tem um cunho social, com parte da arrecadação, sob a tutela da União, aplicada em vários setores da sociedade (Seguridade, Educação, Cultura, Segurança Pública e Esporte). Confira a distribuição desses recursos no site da Caixa Econômica Federal.

