Sorteio da QUINA: concurso 5967 PAGA até R$ 11 MILHÕES nesta quarta (5); veja como apostar

A Quina terá um prêmio de R$ 11 milhões sorteado nesta quarta-feira (5). O concurso 5967 será realizado no Espaço de Loterias da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Os apostadores poderão registrar os seus palpites até às 19 horas, de acordo com o horário de Brasília. O sorteio também poderá ser acompanhado pelas redes sociais e canal da Caixa no YouTube.

Concurso anterior da Quina

O último sorteio da Quina foi realizado na terça-feira (4), mas nenhum apostador acertou os cinco números da faixa principal, sendo eles: 02-20-24-29-49.

No entanto, nessa modalidade existem prêmios em outras faixas. Veja os ganhadores:

Com 5 acertos – Não houve ganhadores;

Com 4 acertos – 110 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 5.143,33;

Com 3 acertos – 7.925 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 67,99;

Com 2 acertos – 186.462 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber o valor de R$ 2,88.

Como apostar na Quina?

Como mencionado anteriormente, os jogos poderão ser registrados até às 19h do dia do sorteio. O procedimento pode ser feito unidade lotérica ou pela internet, através do site oi aplicativo da Loterias.

Neste caso, o pagamento pode ser efetuado através do cartão de crédito ou internet banking da Caixa. Todavia, é necessário que o apostador tenha mais de 18 anos e um CPF válido, devidamente regularizado.

Em suma, o jogador precisa escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Para levar o prêmio na faixa principal, o jogador deve acertar os cinco números que serão revelados pelo globo.

Valor das apostas na Quina

Nessa modalidade, o apostador precisa escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis, como mencionado anteriormente. O jogo mínimo, com cinco dezenas, custa R$ 2,00.

Já as apostas online têm o custo mínimo de R$ 30. O mesmo valor pode ser distribuído para outras modalidades de loterias, como a Lotomania, Mega-Sena, Lotofácil, Dia de Sorte etc.