sorteio de mais de R$ 2 milhões

Criada no ano de 1999 a Lotomania é uma modalidade velha das Loterias Caixa. Por ser mais antiga, obviamente, com o resultado da Lotomania já distribuiu milhões e milhões em prêmios. As apostas são simples e fáceis de fazer, tendo muitas dezenas no volante para escolher. Assim, o jogador também tem que optar pela maior quantidade dos números que desejar apostar.

As extrações e o resultado da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, impreterivelmente às 20h (pelo horário de Brasília). E o Notícias Concursos, hoje (03) terá o maior prazer em divulgar quais foram os números sorteados para acompanhar em tempo real.

Como fazer as apostas na modalidade

Para apostar é preciso apenas optar por 50 dezenas entre as 100 que ficam disponíveis em todos os volantes. Dessa forma, para ganhar, basta acertar 20 números dos que forem sorteados. Além do mais, quem não ganha na faixa principal, pode ainda ter a sorte que ser premiado se fizer 19, 18, 17, bem como 16, 15 ou nenhum ponto.

Ademais, nessa modalidade existe uma aposta que se chama espelho. Este é um recurso utilizado que ampliam suas chances de ganhar em qualquer faixa de prêmio. Então, quando você for fazer sua aposta, a técnica usará os 50 números que não foram escolhidos e, assim, montará outra aposta. Com isso, o jogador concorre na extração com todas as dezenas possíveis.

Probabilidades de ganhos

Entenda suas oportunidades reais de chances de ser o sortudo da vez pela Lotomania. Dessa forma, será mais fácil tratar estratégias de jogos, probabilidades matemáticas e tudo o mais o que você quiser.

Prêmios acertando Dezenas Preço 15 pts 16 pts 17 pts 18 pts 19pts 20 e 0 pts 50 R$ 4,00 112 472 2.776 24.235 352.551 11.635

Resultado da Lotomania

Os números sorteados foram:

02

04

05

15

20

23

25

31

41

43

54

55

60

76

77

78

80

82

84

87

Assim sendo, como não houve ganhadores na faixa principal, tiveram outras modalidades premiadas, tal como:

19 pontos – 1 ganhador com R$ 194.783,34;

18 pontos – 47 ganhadores com R$ 2.590,21;

17 pontos – 437 ganhadores com R$ 278,58;

16 pontos – 2831 ganhadores com R$ 43,00;

15 pontos – 13037 ganhadores com R$ 9,33.

O resultado da Lotomania, cujo sorteio é feito no Espaço Loterias Caixa acontece sempre 20h (pelo horário de Brasília). Você pode sempre acompanhar pelo canal oficial da Caixa. Boa sorte.