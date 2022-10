SOULAN Recursos Humanos oferece vagas de EMPREGO

O Grupo Soulan recursos humanos, oferece novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

auxiliar administrativo (1), encarregado fiscal (1), analista financeiro (1), auxiliar de sushiman (1), analista de vendas e e-commerce (1), porteiro (1), operador de telemarketing (1), analista júnior (1), analista fiscal júnior (1), auxiliar administrativo (1), técnico de segurança do trabalho (1), analista de marketing (1), comprador (1), estágio engenharia mecânica (1), estágio em administração (1), executivo de vendas (3), estágio técnico em segurança do trabalho (1), operador de empilhadeira (4), estágio na área comercial (1), estágio técnico em manutenção (1), estágio de Rh (1), estágio em engenharia (1), vendedor (2), assistente administrativo (1), estágio de área de produção (1), fonoaudiólogo (2), operador de solda (1), oficial mecânico de manutenção (1), operador cromo (1), ajudante geral (4), assistente fiscal (11), auxiliar jurídico (1), analista de crédito (1), projetista mecânico industrial (1),

redator (1), estágio engenharia mecânica (1), estagiário (1), técnico de segurança do trabalho (1), auxiliar técnico (1), vendedor interno (1), vendedor externo (1), estágio engenharia (1), analista (1), vendedor interno (1), assistente administrativo (1), analista administrativo financeiro (1), assistente técnico fonoaudiólogo (1), auxiliar de cobrança (2), estágio financeiro (1), analista de importação (2), analista de rh pleno (1), vendedor interno (1), cozinheira (1), assistente de prospecção (1), assistente de compras (1), operador de empilhadeira (4), auxiliar elétrico (1), gerente de engenharia de manutenção (1), estágio técnico (1), analista júnior (2), listagem logística (1), operador de telemarketing (1).

Sobre o Grupo Soulan

Desde 1988, o Grupo Soulan desenvolve projetos em recursos humanos e conta com uma equipe altamente capacitada e especializada, assessorando seus clientes na atração, avaliação, desenvolvimento e retenção do capital humano, para que estes possam focar seus esforços e atenções às principais necessidades do seu negócio, gerando assim, ganhos expressivos de performance e resultados.

Com seis unidades próprias no Estado de São Paulo e uma ampla rede de atendimento, o Grupo Soulan fornece soluções em recursos humanos por todo o território nacional e possui cerca de 400 parceiros internacionais, abrangendo todos os continentes!

soulan.com.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Soulan e cadastra-se na função desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

