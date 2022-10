Spani Atacadista tem NOVOS empregos pelo Brasil

A Spani Atacadista é uma rede de atacado que atua, principalmente, na região de São Paulo. As principais unidades da companhia estão localizadas nas cidades paulistas de Mogi das Cruzes e Guaratinguetá.

A Spani Atacadista, fundada em 2004, nasceu com um único propósito: buscar, através do trabalho árduo, ótimos resultados para o mercado, se tornando a melhor aposta de compra para os consumidores.

Essa companhia atua no mercado de atacado, sendo um grande referência na região paulista. Através dos valores da empresa, os funcionários conseguem alcançar ótimos resultados. Hoje novas oportunidades de emprego foram divulgadas. Confira, a seguir:

Açougue – São José dos Campos;

Açougue – Bragança Paulista;

Assist. de Recursos Humanos – Taubaté;

Aux. de Cozinha – São José dos Campos;

Área da Cozinha – São Paulo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Bauru;

Gerente de Loja – São Carlos;

Líder de Açougue – São Carlos;

Líder de Frios – Cajamar;

Oficial de Manutenção – Guarulhos;

Op. de Caixa – Bragança Paulista;

Téc. de Nutrição – São José dos Campos.

Como se candidatar

Hoje a marca é considerada uma das maiores da região. Recentemente, novas oportunidades de empregos foram divulgadas.

Está interessado em um dos cargos? Acesse o site 123empregos e encaminhe suas informações para análise. Se selecionado, a empresa vai entrar em contato para as próximas etapas.

