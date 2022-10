Special Dog Company abre vagas de EMPREGO; veja as regiões

A empresa Special Dog Company está com novas oportunidades de trabalho abertas nos estados de São Paulo e Paraná, nas cidades de Santa Cruz do Rio Pardo e Curitiba, respectivamente. Conheça a seguir todas as funções existentes e saiba como se inscrever.

As vagas são efetivas e há oportunidades para Jovem Aprendiz, que precisa ter muita vontade de aprender, ter a idade entre 18 e 22 anos, conhecimento no Pacote Office e ter terminado ou estar cursando o Ensino Médio.

Também há vaga para estagiários que estejam cursando Comunicação Social, Engenharia Ambiental, Serviço Social e áreas afins, ter boa escrita, boa comunicação e oratória. Os benefícios que a empresa oferece são: centro cultura, seguro de vida, grêmio, vale transporte, Happy Day, refeitório e estacionamento coberto. Confira as outras funções abaixo:

Aux. de Enfermagem;

Operador (a) Sala de Controle;

Ajudante de Motorista;

Jovem Aprendiz;

Aux. de Expedição;

Estagiário em Sustentabilidade;

Aux. de Produção.

Como se candidatar

A empresa Special Dog Company está atuando no Brasil desde o ano de 2001 e já se tornou uma das maiores indústrias do setor no país. Ela possui o desejo de alimentar gatos e cães com o carinho e a alta qualidade que esses animais merecem.

Para se tornar um membro dela, acesse a página de inscrição, encontre o cargo desejado e faça o seu login. Caso ainda não tenha, basta criar um rápido cadastro com as suas informações pessoais.

