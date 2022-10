SPM e SENAI oferecem curso para mulheres em Lauro de Freitas

Foto: Reprodução

A Secretaria Municipal de Política para Mulheres (SPM), em parceira com o SENAI, está promovendo um curso de capacitação para assistente de operações logísticas. A iniciativa oferece 50 vagas exclusivas para mulheres com mais de 16 anos, que residam em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. Interessadas devem se inscrever on-line até o dia 2 de novembro.

Ao acessar o site, a candidata deve clicar na aba “Eventos e Inscrições” e preencher formulário. Para a realização do cadastro é preciso ter em mãos dados pessoas como o RG e o CPF e comprovante de residência atual.

Além disso, é preciso ter também um comprovante de escolaridade, atestado escolar, histórico escolar ou certificado de conclusão de curso. A inscrição também exige uma declaração de baixa renda, redigida pela própria candidata, que deve ser entregue no ato de matrícula.

O curso tem 160h de duração e as aulas serão ministradas na sede do SENAI de Lauro de Freitas, localizado na Avenida Luiz Tarquínio Pontes, no Jardim Aeroporto. As mulheres que participarem da formação poderão atuar em fábricas, indústrias, comércios e empresas de transporte.

Dentre as atividades que as profissionais poderão realizar estão procedimentos de logística como recebimento, armazenagem, movimentação, expedição, além da distribuição de materiais e produtos.

