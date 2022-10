SSP indica 28 pessoas conduzidas na Bahia por crimes eleitorais

Foto: Kelly Hosana

Um balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) na noite do último domingo (30), indicou 28 pessoas conduzidas acusadas de cometerem crimes eleitorais. O levantamento foi feito do início da manhã até às 19h.

Foram registradas 23 ocorrências de boca de urna, que consiste em convencer o eleitor nas proximidades no local de votação, nas cidades de Ibirataia (9), Jitaúna (3), Jequié (1), Salvador (3), Monte Santo (1), Rio Real (1) e Inhambupe (1) e outros municípios.

Outro crime registrado foi um homem detido após ser flagrado registrando o voto em vídeo na cabine. Casos semelhantes aconteceram em outros municípios. A SSP indica também duas conduções por agressão física, em Salvador, além de uma lesão corporal.

Todas as irregularidades foram monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no Centro de Operações e Inteligência, no CAB.

