SSP reforça policiamento para 2º turno das eleições na Bahia

A Bahia contará com uma operação reforçada para o segundo turno das Eleições de 2022, que acontece no domingo (30).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), cerca de 34 mil policiais militares, civis, peritos e bombeiros estarão alinhados para atender a população.

A ‘Operação Eleições’ atenderá aos mais de 11 milhões de eleitores baianos, em Salvador, RMS e no interior da Bahia.

Segundo o órgão, para evitar crimes eleitorais, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro de Operações e Inteligência (COI), foi reativado e permanecerá ativo até a madrugada da próxima segunda-feira (31).

Segurança durante e após o pleito

Os oficiais trabalharão durante o pleito e após a decisão eleitoral, monitorando as comemorações em campo com equipes ostensivas – dos Comandos de Policiamentos Regionais (CPRs) da Capital e RMS e do Interior (CPRs Chapada, Oeste, Leste, Norte, Sul e Sudoeste), de profissionais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), e unidades de ensino e administrativas, além do efetivo empregado no CICC.

Esquema especial para crimes eleitorais na web

A Operação terá ainda mais de dois mil delegados, escrivães e investigadores e servidores administrativos em Salvador, RMS e interior trabalhando junto a PC neste segundo turno, atentos aos crimes eleitorais e delitos praticados na rede.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT), por sua vez reforçará as atividades em sua sede, na Avenida Centenário, e nas Coordenações Regionais de Polícia Técnica (CRPT) de Alagoinhas, Serrinha, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Paulo Afonso, Euclides da Cunha, Senhor do Bonfim, Itapetinga, Brumado, Valença, Porto Seguro, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba e Camaçari.

Ação dos bombeiros

Já os bombeiros militares, mais de 1,3 mil, estarão de prontidão na prevenção de sinistros, combate a incêndios e disposição de equipes de busca e salvamento com mais de 124 viaturas e caminhões.

