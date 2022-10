Starbucks anuncia segunda unidade em Salvador

Foto: Reprodução/ Shutterstock

Após o anúncio da chegada da Starbucks em Salvador, no Shopping da Bahia, mais uma unidade da cafeteria foi anunciada na capital. Agora foi a vez do Shopping Barra divulgar que também receberá a loja.

O Starbucks do Shopping Barra ficará localizado no L1 e os cliente poderão desfrutar de cafés arabica do Brasil e do mundo. Além disso, haverá opções de cafés feitos com grãos 100% brasileiros, colhidos na Bahia, em Minas Gerais e em São Paulo.

Esta unidade também traz novidades de cardápio, uma vez que acrescentará itens brasileiros ao menu tradicional da franquia. Dentre as mudanças adicionadas, há o Starbucks Brigadeiro Frappuccino, a coxinha de frango e uma receita mineira exclusiva de pão de queijo.

