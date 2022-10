Sthe Matos desmaia durante gravação de ‘dancinha’ do Tik Tok’

Foto: Reprodução / Instagram

Sthe Matos levou um baita susto no último domingo (17). É que a influenciadora digital desmaiou enquanto gravava uma ‘dancinha’ para o Tik Tok.

Nos stories, do Instagram, a influenciadora digital e ex-‘Fazenda’ explicou que se sentiu tonta e logo em seguida caiu desacordada.

“Tava gravando a um tempão, só que eu tava ficando tonta, aí eu continuei gravando e do nada ‘bum’, deu um negócio preto e eu caí do nada no chão, eu gravando Tiktok passei mal, cai, desmaiei, eu acho”, disse a influenciadora.

A mãe do pequeno Apolo também disse que passa horas sem comer e que isso pode ter influenciado uma possível “queda de pressão”.

“Sabe o que acontece? É porque eu tenho pressão baixa e tenho a mania de esquecer de comer. Não comi hoje ainda, não almocei nem tomei café”, completou.

Assista ao vídeo abaixo:

