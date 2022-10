Strogonoff vegano: veja como se faz

Foto: Reprodução Canva

Strogonoff é um dos pratos favoritos dos brasileiros. Seja no almoço ou no jantar, a comida é sempre bem-vinda. Mas, e quem é vegano? Calma! Existe receita também para quem não come carne, frango e camarão. Confira abaixo os ingredientes e o modo de preparo:

Ingredientes:

· 1 xícara de aveia

· 2 xícaras de água morna

· 1 fio de azeite

· 1/2 cebola picada

· 4 dentes de alho picado

· 300 g de palmito pupunha picado

· 100 g de cogumelos champignon fatiados

· 1 xícara de molho de tomate

· 2 colheres (sopa) de mostarda

· 1/2 xícara de salsinha

· tomilho fresco a gosto

· alecrim fresco a gosto

· 1/2 xícara de água

· sal a gosto

· pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a aveia com a água morna. Deixe de molho por 30 minutos. Em seguida, bata no liquidificador e reserve. Em uma frigideira, esquente 1 fio de azeite e refogue a cebola e o alho. Acrescente o palmito, os cogumelos, o molho de tomate, a mostarda e o creme de aveia reservado.

Mexa bem e acrescente a salsinha, o tomilho e o alecrim fresco. Adicione a água e tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto.

