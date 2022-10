Sucesso profissional? Veja como descobrir se sua carreira é bem sucedida ou não

Foto: Reprodução

Uma carreira de sucesso: isso é o que todo mundo deseja. Mas não basta desejar, apenas. Tem que ter foco, determinação e disposição. O que é preciso para atingir o topo é planejamento. Saber o que quer e onde quer chegar. Ter isso claro e definido, estabelecer estratégias e entrar em ação, entender o percurso, saber lidar com os obstáculos e saber, também, aproveitar as oportunidades.

O sucesso pode até parecer que vem da noite para o dia, mas isso é porque quem está de fora não vê o quanto você caminhou e os obstáculos que enfrentou. Enxerga apenas o resultado. Alguns falam que é sorte. Eu digo que é competência técnica somada às habilidades desenvolvidas e saber identificar e aproveitar as oportunidades que aparecem no caminho.

Dedicar-se à sua profissão investindo na sua carreira é primordial para a sua ascensão profissional. Nada de ficar esperando reconhecimento ou que as coisas caiam do céu. Lembre-se: a carreira é sua. Você é quem decide os próximos passos.

Uma vez tendo consciência de um projeto ou uma carreira bem sucedida é preciso entender que se faz necessária uma manutenção. Acomodar-se diante do sucesso é praticamente um tiro no pé. É preciso entender e executar o projeto de melhoria contínua ou lifelong learning (aprendizado ao longo da vida) que é uma terminologia americana que vem sendo usada no mercado de trabalho, para falar da mesma coisa. Lembre-se que esse é um diferencial competitivo.

Como profissionais, temos que estar sempre em evolução. E para isso é preciso estar atento às mudanças e demandas do mercado de trabalho. Sabe aquela história de ter foco no objetivo? Pois é. Esse é um dos segredos. Agora veja essas minhas 3 dicas pra você:

Estabeleça prioridades na sua vida profissional. Muita coisa você terá que abrir mão para alcançar o que você quer.

Tenha fome de aprender e descobrir novos caminhos. Reciclar e se reinventar fazem parte do processo.

Crie um networking que fortaleça a sua carreira. Ou melhor: desenvolva a inteligência relacional. Esteja inteiro(a) e verdadeiro(a) nas suas relações profissionais.

O sucesso chega pra quem se planeja e, também, para quem corre riscos. Mas é importante lembrar que no caminho existem também os fracassos e é preciso inteligência emocional para lidar com eles, dar a volta por cima e dar aquele gás rumo ao topo.

