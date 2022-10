SulAmérica abre 13 vagas de emprego pelo Brasil

SulAmérica, seguradora de capital aberto em diversos ramos, como assistência médica, assistência odontológica, seguros de imóveis, e diversos financiamentos está divulgando vagas abertas. Os interessados em compor o grupo devem estar alinhados com as requisições da empresa em relação a nível profissional, carga horária de trabalho, conhecimentos específicos e atribuições destinadas ao cargo.

SulAmérica solicita currículos para ingresso em seu quadro de profissionais

Os interessados em buscar uma vaga de emprego nesta gigante dos seguros com um grupo de mais de 4000 mil funcionários, podem se candidatar a uma das vagas de emprego abertas pela SulAmérica. Os concorrentes devem estar atentos ao perfil da vaga para se certificar de que estão adequados a ela, como conferirem a formação escolar ou acadêmica necessária, de acordo com cada oportunidade.

Os benefícios ofertados pelo SulAmérica, a depender das vagas e localização do posto de trabalho, são:

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio academia

Auxílio creche

Participação nos Lucros ou Resultados

Previdência privada

Seguro de vida

Vale-alimentação

Vale-refeição

Vale-transporte

Home office

Convênio com empresas parceiras

Cesta básica

Confira as oportunidades disponíveis:

Analista de Relacionamento (Pleno) – Brasília / DF;

Gestor de Vendas (Sênior) – São Paulo e Rio de Janeiro;

Gestor de Vendas Internas – São Paulo / SP;

Assistente Jr Análise Técnica – Enfermeiro (a) – São Paulo;

Analista Suporte de Sistemas (Sênior) – Rio de Janeiro;

Analista de Projetos Pleno (Pleno) – São Paulo / SP;

Gestor(a) de Vendas (Supervisão/Coordenação) – São Paulo;

Auditor Odontológico (Pleno) São Paulo / SP;

Dentista (consultor Relacionamento Odonto) – Santa Catarina.

Como se candidatar

As pessoas que desejarem entrar para a equipe da SulAmérica por meio de alguma das vagas mencionadas e descritas acima, devem se inscrever por intermédio do Link de Inscrição e acompanhar o progresso do processo seletivo, que será informado por e-mail.

