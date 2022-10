Super Connect abre filial em Coruripe com promoção incrível

Provedor de internet com 15 anos no mercado, expande sua área de abrangência

A cidade de Coruripe, município do Litoral Sul de Alagoas, está em festa. Nesta terça-feira, 25 de outubro, o município coruripense ganhou a primeira loja da Super Connect. Além da cidade de Coruripe, povoados como: Lagoa do Pau, Miaí de Cima, Miaí de Baixo, Pontal de Coruripe, Barreiras e outros povoados poderão contar com os serviços da Supper Connect, que oferece também mais de 100 canais em HD e ligações ilimitadas.

A empresa chegou com uma super promoção para os novos assinantes. Quem realizar a assinatura neste período de inauguração, não pagará a instalação! Isso mesmo, instalação grátis para novos assinantes. Mas, corre! A promoção é para esse período de abertura da empresa na cidade.

Ficou interessado? Se dirija até a loja que fica localizada na Rua Maria de Castro Lessa, 36, no Centro, e funciona no horário comercial, das 08h às 18h. Você também pode obter mais informações pelo telefone: 0800 710 0004 ou pelo site https://www.provedorsuperconnect.com.br.

A empresa, que atua nos estados de Alagoas, Sergipe e Pernambuco, já está presente em mais de 60 cidades do Brasil, referência no seu segmento, pela qualidade dos seus serviços e suporte aos seus clientes.