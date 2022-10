Super Globo abre vagas de emprego em Minas Gerais

A empresa Super Globo está com algumas oportunidades de trabalho abertas na cidade de Contagem no estado de Minas Gerais. Conheça a seguir quais são os cargos divulgados e saiba no final deste artigo como enviar o seu currículo para eles.

Super Globo tem oportunidades de trabalho abertas em Contagem

Há vaga para estagiário que deverá auxiliar no planejamento e controle de manutenção, além de controlar a documentação técnica e cadastro dos equipamentos. Também deverá fazer programação e planejamento de manutenção, entre outras atividades. Os benefícios são vale transporte, refeição e alimentação.

Para outras vagas é necessário possuir experiência em acompanhamento e controle dos portais de vendas. Além do salário, irá receber vale transporte, assistência médica, vale refeição, assistência odontológica, vale alimentação e seguro de vida. Veja abaixo todos os cargos disponíveis:

Ass. Comercial;

Estagiário em Programação e Controle de Manutenção;

Ana. de Controladoria.

Como se candidatar

Venha se tornar mais um membro da empresa Super Globo que é referência e líder na categoria de clorados. A empresa ampliou seu portfólio e aprimorou suas fórmulas com produtos mais inovadores e eficientes, associando perfume e performance para todos os cômodos da casa.

Para fazer parte dela, acesse o site de inscrição. Após encontrar o cargo desejado, leia com cuidado todos os requisitos e atribuições da função. Caso o seu perfil for compatível com a vaga, clique no botão ao lado direito que diz “Candidate-se”.

Em seguida, faça os eu login na plataforma ou se ainda não tiver crie um com as suas informações pessoais.

Saiba mais sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e tenha acesso aos principais processos seletivos do país.