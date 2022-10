‘Super Quem?’ chega aos cinemas nesta quinta (27); veja sinopse

Foto: Divulgação

Chegou aos cinemas nesta quinta-feira (27), o filme francês “Super Quem? Heróis Por Acaso”. Dirigido por Philippe Lacheau, o longa é uma paródia aos filmes de super-heróis.

Segundo a sinopse, um ator só tem azar quando a questão é trabalho. Por uma obra do destino, ele consegue o protagonismo em um filme de super-herói chamado “BadMan”. Mas, um acidente faz com que ele comece a viver como o próprio personagem da história.

Entre alucinações da nova, ele e os amigos se veem no meio de uma grande confusão com bandidos reais e um caso para solucionar.

Estrelado por Julien Arruti, Tarek Boudali, Élodie Fontan, a mistura de comédia e ação promete divertir as famílias.

Em Salvador, o filme está em cartaz no Cinemark do Shopping Salvador, Cinépolis no Bela Vista, UCI Orient do Shopping Barra, Shopping da Bahia e Shopping Paralela.

Veja o trailer aqui.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.