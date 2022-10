Supergasbras abre vagas de emprego pelo Brasil

A Supergasbras é uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil. Há 73 anos no mercado, essa organização é uma das mais modernas com parques engarrafadores da América Latina. Novas oportunidades foram anunciadas pela rede. Confira, a seguir.

Supergasbras abre vagas pelo Brasil

A Supergasbras, há mais de 70 anos no mercado, é uma das maiores distribuidoras de gás do Brasil. Além disso, a companhia é uma das mais modernas em termos de parques engarrafadores da América Latina.

Com mais de 4 mil colaboradores atuando diariamente em 20 unidades da empresa, soluções fundamentais de energia são entregues para vários consumidores. Hoje a companhia está com novas oportunidades de empregos. Confira, a seguir:

Agente Comercial – Belém / PA;

Agente Comercial – Canoas / RS;

Agente de Carga e Descarga – São Paulo;

Ajudante de Carga e Descarga (Exclusiva PCD) – Araucária / PR;

Ana. de Infraestrutura – Rio de Janeiro;

Assistente de Finanças – Rio de Janeiro;

Banco de Talentos (Exclusiva PCD) – Rio de Janeiro e Trabalho Remoto;

Consultor de Clientes – Aparecida de Goiânia / GO;

Eletricista – Londrina / PR;

Estágio em Finanças – Serra / ES.

Como se candidatar

Atualmente, a companhia possui mais de 4 mil colaboradores atuando em 20 unidades da empresa, que estão distribuídas em diferentes regiões do Brasil. Para fazer parte da empresa, acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas disponíveis.

Para fazer parte da empresa, acesse o site 123empregos e encontre mais informações sobre as vagas disponíveis.