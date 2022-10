Supermix abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Supermix é uma empresa que facilita o ramo de construção civil do país. A contratante fornece concreto de qualidade desde 1967. Novas oportunidades de emprego foram divulgadas. Confira.

Supermix abre vagas de emprego pelo Brasil

A Supermix é uma empresa que gosta de acertar na qualidade, na dosagem e no tipo de concreto. Essa companhia está sempre atenta a novas tecnologias, principalmente para que o mercado evolua.

Com diferentes tipos de concreto, incluindo argamassa, seus produtos são recomendados para várias áreas da construção civil. Recentemente a organização divulgou novas oportunidades de emprego pelo Brasil, confira.

Aux. de Administração – Indaiatuba / SP;

Motorista de Betoneira – Içara / SP;

Aux. de Administração – Franca / SP;

Aux. de Laboratório – Passo Fundo / RS;

Assistente de Administração – Belo Horizonte / MG;

Consultor de Vendas – Cianorte / PR;

Ajudante de Bomba – Chapecó / SC;

Consultor (a) de Vendas – Rio Grande do Norte;

Estágio em Administração – Belo Horizonte / MG;

Motorista de Betoneira – Chapecó / SC.

Veja também: Amaggi abre 64 vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Supermix é uma instituição que está atenta a novas tecnologias, inovações e transformações no mercado. Para atender a demanda da construção civil, essa é uma das empresas mais importantes.

Para desenvolver produtos e serviços de qualidade, a companhia precisa de colaboradores responsáveis ao seu lado. Com diferentes tipos de concretos, e argamassa, eles são adaptados a várias áreas da construção civil.

Recentemente a empresa abriu novas oportunidades de emprego. Para participar do processo seletivo, acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo para análise.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos e fique atualizado em primeira mão com os principais processos seletivos e recrutamento de grandes empresas do país.