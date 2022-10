Suspeito de feminicídio é preso em flagrante no sudoeste da Bahia

Foto: Divulgação / SSP-BA

Um homem de 30 anos foi preso suspeito de feminicídio em Itapetinga, no sudoeste da Bahia. Ele é suspeito de ter matado a facadas Giselle Sousa Santos, de 23 anos, no bairro Nova Itapetinga.

A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas morreu na ambulância. “A mulher foi localizada em um terreno baldio, semi nua, e suas roupas foram encontradas no interior da sua residência, na Avenida das Indústrias”, detalhou o delegado Irineu Alves Andrade, titular da unidade.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime e disse que conhecia a vítima há muito tempo, com quem costuma usar drogas. “Ele não soube informar a motivação do delito, mas há indícios de que Giselle foi morta por se recusar a manter relações sexuais com o autor”, destacou o delegado.

O homem foi submetido ao exame de corpo de delito e está à disposição da Justiça, aguardando pela audiência de custódia.

