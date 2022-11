Suspeito de matar jogador em comemoração após eleição na Bahia é identificado

Foto: Reprodução/ Instagram

O suspeito de matar a tiros o jogador de futebol Felipe Rocha de Sá Nunes, de 19 anos, foi identificado pela polícia. O homem tem 18 anos e não teve o nome divulgado.

De acordo com a TV São Francisco em conjunto com o g1 Bahia, o delegado da cidade, Thiago Pessoa, contou que o crime foi motivado por uma discussão. A prisão preventiva do suspeito será solicitada nesta terça-feira (1°).

O homicídio aconteceu em uma grande avenida de Juazeiro, local onde as pessoas se reuniram para comemorar o resultado das eleições. De acordo com o pai do jogador, Maurício de Sá Nunes, o jovem não tem um partido político de preferência e foi até o local apenas para se divertir com os amigos.

Ainda segundo ele, testemunhas no local contaram que houve um desentendimento entre dois grupos de jovens.

“O tiro foi no peito e atingiu o pulmão dele, não foi morte instantânea. O socorro foi demorado e ele agonizou. Os amigos que estavam próximos, com a confusão, foram embora do local. Ele ficou só”, contou o pai do jovem.

Maurício também afirma que estava em outra cidade quando recebeu a notícias do hospital, onde o jovem foi socorrido, por meio de um aplicativo de mensagens. Ele disse que a família e os amigos ficaram arrasados com a morte de Felipe.

“A família esta toda arrasada. Nós estamos apreensivos, queremos notícias sobre o que aconteceu. O que percebemos é que a vida está banalizada, muita arma nas mãos de pessoas erradas”, desabafou o pai do jovem.

O velório de Felipe Rocha de Sá Nunes aconteceu nesta segunda-feira (31), na Rua Floriano Peixoto, em juazeiro. Já o enterro acontecerá na terça-feira (1º), às 9h, no Cemitério Central de Juazeiro. O jovem completaria 20 anos no dia 4 de novembro.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.