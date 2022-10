Suspeito de participar de ataque a tiros que matou segurança no Itaigara é identificado e procurado

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um dos dois homens suspeitos de envolvimento na troca de tiros que matou um segurança e deixou outro ferido, no bairro do Itaigara, área nobre de Salvador, foi identificado e é procurado pela polícia. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (10) pela Polícia Civil.

De acordo com os detalhes passados em coletiva pela delegada Andréa Ribeiro, diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o crime, imagens de câmeras de segurança da região ajudaram na investigação. A identidade do outro suspeito está sob apuração.

Foto: Reprodução / TV Bahia

Até a última atualização desta reportagem, o segurança ferido, identificado como Cleidson Silva dos Santos, de 39 anos, seguia internado no Hospital Geral do Estado (HGE). Ele foi baleado na coxa e passou por cirurgia. O estado de saúde dele é estável, mas ainda sem previsão de alta.

Na manhã desta segunda-feira, moradores e pessoas que trabalham na região onde aconteceu o crime homenagearam o segurança Jucelando Macedo Silva, 44 anos, deixando flores no canteiro próximo do ponto onde ele morreu.

O crime aconteceu no último sábado (8). Um vídeo que viralizou nas redes sociais no domingo (9) mostra a troca de tiros.

Nas imagens, dá para ver o momento em que os dois seguranças vão para trás de um poste, na tentativa de se proteger. Um deles chega no local se arrastando. É Cleidson. Ele parece tentar carregar a arma enquanto Jucelando atira contra os suspeitos, na tentativa de proteger o colega. Assista ao vídeo abaixo:

Em determinado momento, os assaltantes se aproximam em um carro e um deles atira diretamente contra os seguranças. Jucelando cai por cima de Cleidson, que se entrega. Em seguida, o criminoso desce do carro, pega as armas dos dois seguranças e foge com o comparsa, que dirigia o veículo.

A ação durou menos de 3 minutos. Antes de chegar no ponto em que a câmera registrou a troca de tiros, um dos seguranças ainda teria entrado em luta corporal com um dos suspeitos.

De acordo com a polícia, os dois criminosos estariam tentando assaltar pessoas que passavam pela região a pé, quando foram abordados pelos seguranças. Em seguida, foi iniciada a troca de tiros no meio da rua.

Jucelando morreu tentando proteger o amigo (Foto: Reprodução / TV Bahia)

O corpo do segurança que morreu, Jucelando Macedo Silva, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e, depois levado para o Cemitério Campo Santo, onde foi enterrado no final da tarde deste domingo. Dezenas de amigos e familiares participaram da cerimônia, sob forte comoção.

Pesar

Em nota, a empresa Bahia Security, responsável pela segurança da região, lamentou o ataque a tiros contra os funcionários e se solidarizou com as famílias e amigos dos homens. Confira o comunicado na íntegra abaixo:

“No início da tarde do dia de hoje, 08/10/2022, a família BAHIA SECURITY, recebeu com profunda indignação e tristeza a notícia de que dois de seus colaboradores foram vítimas de um assalto a mão armada, na localidade do Alto do Parque.

Com profundo pesar, a Bahia Security comunica que um deles, acabou não resistindo aos ferimentos, vindo à óbito no momento do trágico incidente, enquanto o outro funcionário envolvido, acabou sendo ferido e socorrido ao Hospital Geral do Estado.

Embora consternada, a Bahia Security não medirá esforços para, por todas as vias legais, elucidar e auxiliar os órgãos competentes no esclarecimento do incidente ocorrido, com a identificação e punição dos responsáveis.

Rogamos força e fé para superação desse difícil momento, ao tempo em que manifestamos condolências à família e amigos dos colaboradores envolvidos, a quem ficam, também, oferecidos o apoio e suporte necessário”.

Cleidson foi baleado e segue internado (Foto: Reprodução / TV Bahia)

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.