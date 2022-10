Sylvamo abre vagas de emprego pelo Brasil

A Sylvamo é uma rede criada com o seguinte propósito: ter o compromisso e o papel de educar, comunicar e entreter as pessoas sobre o meio ambiente. Hoje a companhia está com novos processos seletivos abertos. Confira, a seguir.

Sylvamo abre vagas pelo Brasil

A Sylvamo é uma companhia responsável pela educação, comunicação e entretenimento sobre o meio ambiente. Com um papel sustentável no mercado, a equipe está recrutando novos profissionais para atuar em diferentes áreas.

Essa equipe é colaborativa e com grande coração, focada no bem-estar, segurança e desenvolvimento das pessoas. Com o ambiente de trabalho inclusivo e responsável, o grupo faz a diferença no mundo.

Ajudante Prático (Exclusiva PCD) – Mogi das Guaçu / São Paulo;

Comprador (a) – Luís Antônio / SP;

Ajudante de Produção – Luís Antônio / SP;

Trabalhador Viveiro Florestal – Mogi das Cruzes / SP;

Especialista em Sustentabilidade – Mogi Guaçu / SP;

Mecânico Oficial – Luís Antônio / SP;

Ajudante Prático – Três Lagoas / MS;

Aprendiz de Colocação de Pedidos (Exclusivo PCD) – Mogi Guaçu / SP;

Operador de Máquina Pesada – Mogi Guaçu / SP;

Consultor de Sistemas de TI – Mogi Guaçu / SP;

Aprendiz de Treinamento – Mogi Guaçu / SP.

Como se candidatar

Se você acredita que uma equipe deve ser inclusiva e responsável, essa é sua oportunidade. Acesse o site 123empregos e envie seu currículo. Caso seja selecionado, a empresa entrará em contato.

Acesse o site 123empregos e envie seu currículo. Caso seja selecionado, a empresa entrará em contato.