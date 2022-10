Synchro abre vagas de emprego pelo Brasil

A Synchro é a maior provedora de soluções de conformidade do Brasil. Há mais de 30 anos no mercado, novas oportunidades de empregos foram divulgadas pela marca. Confira, a seguir, os cargos e regiões.

Synchro abre vagas de emprego no Brasil

Fundada em 1991, a Synchro é uma empresa que entrega soluções de conformidade aos clientes do Brasil.

Com quatro escritórios espalhados pelo país, e mais de 400 colaboradores empenhados em entregar os melhores resultados, a contratante abriu vagas.

As oportunidades são para as áreas de consultoria, analista, estágio, desenvolvedor, gerente e assistente. Confira, a seguir, os cargos e regiões:

Consultor Técnico – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio em Administração de Vendas – São Paulo / SP;

Análise de Suporte – Campinas / SP;

Desenvolvedor (a) – Brasil;

Estagiário – São Paulo / SP;

Gerente de Contas – São Paulo / SP;

Desenvolvedor (a) Java – Brasil;

Consultor (a) SAP – São Paulo / SP;

Assistente Jurídico – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Synchro é a maior provedora de soluções de conformidade do país. A empresa reúne mais de 300 grupos econômicos, 14 mil usuários e 44 mil estabelecimentos fiscais.

Para continuar entregando os melhores serviços e produtos aos clientes, a marca precisa de pessoas empenhadas em oferecer bons resultados.

A empresa está procurando pessoal inovador, transformador e respeitoso para atuar nos respectivos cargos.

Quer participar do processo seletivo de um dos cargos? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo para análise.

Os cargos podem ser preenchidos a qualquer momento, então aproveite a chance.

Fique atualizado com todas as oportunidades de emprego da semana, divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos e recrutamento das empresas do Brasil.