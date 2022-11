TABELA do PIS: Veja agora se você recebe R$ 1.212 ou R$ 1.292 do PIS 2023; Calendário DISPONÍVEL

Atenção, trabalhadores! O Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal, está realizando a liberação do pagamento do PIS 2022 para trabalhadores com carteira assinada. De acordo com dados oficiais, cerca de 400 mil pessoas ainda não efetuaram o saque do benefício, que está sendo pago desde o mês de fevereiro.

Primeiramente, é importante destacar que os trabalhadores ainda podem efetuar o saques em 2022, ano-base 2020. Os valores seguem disponíveis até dezembro deste ano. Por outro lado, o PIS 2023, ou seja, ano-base 2021, tem uma nova tabela para os cidadãos de todo o país ficarem atentos ao valor que recebe nos próximos meses.

Em regra, o abono salarial fica disponível aos trabalhadores no ano seguinte ao ano que exerceu suas atividades. No entanto, por conta da pandemia da Covid-19, o repasse do valor sofreu algumas alterações e agora tem o pagamento de maneira diferente. Fique conosco para saber todas as informações:

Quem tem direito ao PIS 2022

Como consultar o PIS 2022

Tabela PIS 2022

PIS 2023

Calendário PIS 2022

Liberação dos PAGAMENTO DO PIS

Primeiramente, é considerável informar que o PIS/PASEP é resultante da unificação dos fundos constituídos com recursos do Programa de Integração Social – PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. A criação do primeiro se deu em setembro de 1970. Por outro lado, o segundo foi instituído em dezembro daquele mesmo ano.

Atualmente, de acordo com regras de liberação, o Programa de Integração Social (PIS) é pago anualmente pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores do setor privado.

Por outro lado, no caso do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), a liberação ocorre para funcionários públicos. Diferentemente do PIS, esse benefício tem gerência por parte do Banco do Brasil (BB).

NOTÍCIAS SOBRE O PIS 2022

Em primeiro lugar, para quem não se lembra, o pagamento do PIS 2022 começou em fevereiro deste ano. De acordo com o calendário de pagamentos do benefício, a liberação se estendeu até 31 de março. A princípio, a liberação ocorre para quem exerceu suas atividades laborais no ano de 2020 e se encaixa nos critérios de recebimento dos valores do programa.

Atualmente, conforme dados do Governo Federal, cerca de 480 mil trabalhadores ainda não efetuaram o saque do PIS/PASEP. A saber, é importante deixar claro que os valores seguem disponíveis para saques.

A seguir, confira quem pode sacar o benefício do PIS neste ano de 2022.

Trabalhadores com direito ao PIS

O saque do PIS, conforme informação anterior, segue disponível para mais de 400 mil trabalhadores, de acordo com estimativa do Ministério do Trabalho.

Nesse sentido, podem realizar o saque PIS 2022, os trabalhadores que atenderem os seguintes requisitos de recebimento:

Receberam até dois salários mínimos em 2020;

Exerceram alguma atividade remunerada por, pelo menos 30 dias, no ano de 2020;

Possuem os dados atualizados no sistema;

Por fim, possuem cadastro PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

Tabela PIS 2022

Agora, chegou a hora de você conferir a tabela do PIS atualizada 2022. Lembrando mais uma vez que os valores a seguir correspondem ao ano-base 2020.

O valor não é fixo, ou seja, varia conforme a quantidade de meses trabalhados no ano base. Quem trabalhou somente um mês, por exemplo, recebe o valor mínimo. Por outro lado, quem trabalhou durante todo o período, receberá o valor cheio de pagamentos (R$1.212). Confira:

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.

Consulta PIS 2022

Caso você ainda siga com dúvidas a respeito da liberação dos valores do programa, saiba que é possível realizar a consulta do PIS. Para isso, o cidadão deverá utilizar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Veja:

Site da Caixa

Telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Aplicativo Caixa Trabalhador

Aplicativo Carteira de Trabalho Digital

Número 158 do Alô Trabalhador

Calendário PIS 2022

O Calendário do PIS 2022 foi de suma importância para os trabalhadores neste ano. Com o cronograma, os cidadãos puderam saber a data concreta que os valores ficaram disponíveis no programa.

Neste ano, o benefício foi pago entre fevereiro e março. Contudo, o prazo final para saques segue até 29 de dezembro de 2022.

PIS 2023

Agora que você já sabe todas as informações a respeito do PIS 2022, fique ligado para saber mais informações a respeito do PIS 2023. A princípio, é importante deixar claro que a expectativa é que os valores do benefícios sejam pagos somente no ano de 2023.

Uma informação preliminar muito importante a respeito do PIS 2023 já pode ser consultada. Trata-se dos valores do programa que, conforme regras oficiais, variam conforme o valor do salário mínimo.

No último dia 15 de setembro, a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia baixou a estimativa oficial para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano.

Segundo informações da pasta, o índice passou de 7,41% para 6,54%. Essa mudança impacta diretamente nos benefícios do INSS, como, por exemplo, as aposentadorias, o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) e também o abono salarial PIS/Pasep.

Tabela PIS 2023

O valor do benefício varia de acordo com o tempo de atividade trabalhista exercida. Em 2023, a depender do piso salarial definido, o trabalhador poderá receber até R$ 1.292 (valor previsto para o salário mínimo do ano que vem).

Confira a tabela prevista do PIS 2023:

1 mês trabalhado – R$ 108;

2 meses trabalhados – R$ 215;

3 meses trabalhados – R$ 323;

4 meses trabalhados – R$ 431;

5 meses trabalhados – R$ 538;

6 meses trabalhados – R$ 646;

7 meses trabalhados – R$ 754;

8 meses trabalhados – R$ 861;

9 meses trabalhados – R$ 969;

10 meses trabalhados – R$ 1.077;

11 meses trabalhados – R$ 1.184;

12 meses trabalhados – R$ 1.292.

Calendário PIS 2023

Por fim, é importante deixar claro que o calendário referente ao PIS 2023 ainda não está disponível para os trabalhadores. Sabe-se, contudo, que a expectativa é que as liberações ocorram entre fevereiro e março do próximo ano.

Seja como for, conforme regras, para receber o PIS ano-base 2021, é necessário estar de acordo com o seguintes requisitos:

Possuir cinco anos ou mais de inscrição no PIS/Pasep;

Ter exercido alguma atividade, com carteira assinada, por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos em 2021;

Possuir os dados atualizados na RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.