A Tacchini é uma companhia que atua no ramo de sistemas de saúde. Atualmente, a rede é composta por quatro unidades, garantindo o bem-estar geral dos brasileiros. Hoje a empresa está recrutando novos profissionais. Confira, a seguir.

Tacchini abre vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A Tacchini é um sistema de saúde composto por quatro unidades. O Hospital da rede, por exemplo, foi fundado em 1924 e segue entregando ótimas soluções de saúde para os pacientes de plantão.

Através da iniciativa e esforço dos funcionários, a companhia conseguiu alcançar ótimos resultados no mercado. Hoje a rede está contratando novos profissionais para dar continuidade a essa história de sucesso. Confira, a seguir:

Ana. de Controladoria – Bento Gonçalves / RS;

Ana. de Informações – Bento Gonçalves / RS;

Aux. de Atendimento – Carlos Barbosa / RS;

Aux. de Cadastro e Faturamento – Bento Gonçalves / RS;

Aux. Financeiro – Bento Gonçalves / RS;

Enfermeiro (a) – Rio Grande do Sul;

Médico (a) – Rio Grande do Sul;

Op. de Caldeira – Bento Gonçalves / RS;

Psicólogo Clínico – Bento Gonçalves / RS;

Téc. de Enfermagem – Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

A Tacchini é uma rede que entrega soluções essenciais para o segmento de saúde do Brasil. Atualmente, a companhia trabalha em quatro unidades, incluindo o hospital e o fornecimento de planos de saúde.

Para continuar melhorando o bem-estar geral dos pacientes, a empresa precisa de profissionais capacitados para atuar ao seu lado. Nesse sentido, novas oportunidades de empregos foram anunciadas.

Está interessado em um dos cargos? Acesse o site 123empregos, encontre a vaga desejada e envie os dados solicitados.

