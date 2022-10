TANAC abre vagas de emprego no Rio Grande do Sul

A empresa TANAC, que é uma referência no uso de recursos renováveis, está divulgando novas oportunidades de trabalho abertas no estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente nas cidades de Monte Negro, Cristal, Piratini e Rio Grande. Conheça a seguir todos os cargos.

TANAC tem novas oportunidades de trabalho abertas no estado Gaúcho

Todas as vagas são efetivas e abertas para pessoas com deficiência. há oportunidade para estagiário que esteja cursando Gestão de RH, Administração ou áreas afins, ter conhecimento no Pacote Office.

Se busca uma vaga que não é exigido ter experiência, há o cargo de Auxiliar de Produção que os únicos requisitos são ter disponibilidade horário e ter concluído o Ensino Médio. Os benefícios ofertados são fretado ou vale transporte, plano odontológico e de saúde, refeitório, seguro de vida e participação nos resultados. Verifique abaixo os outros cargos disponíveis:

Supervisor de Pátio;

Ana. de Engenharia Sênior;

Mecânico de Manutenção Florestal I;

Ana. de Logística Junior;

Servente Rural – Plantio;

Ass. de Logística;

Operador de Utilidades/ETAE;

Aux. de Produção;

Pesquisador de Nutrição Vegetal;

Coord. Colheita Florestal;

Eng. de Segurança do Trabalho;

Coord. de Produção;

Estágio em Recursos Humanos;

Eletricista de Manutenção III.

Como se candidatar

Se algum dos cargos que informamos da empresa TANAC é de seu interesse, então acesse a página de inscrição. Em seguida, procure pela vaga desejada e leia com cuidado todos os requisitos e atribuições da função.

Caso o seu perfil seja compatível, clique em “Candidatar-se para a vaga” e faça o seu login se já tiver ou crie seu cadastro. Saiba mais sobre os empregos divulgados todos os dias aqui, no Notícias Concursos, e tenha em primeira mão os principais processos seletivos do Brasil.