Tata Estanieck e Júlio Cocielo anunciam segunda gravidez

A influenciadora Tata Estanieck, de 28 anos, anunciou sua segunda gravidez, fruto do relacionamento com o youtuber Júlio Cocielo, de 29 anos.

A novidade foi compartilhada pela apresentadora do Pod Delas no Instagram, em um vídeo onde mostra a foto da ultrassom do novo integrante da família. “Estamos grávidos e muito felizes de ver a família aumentando. O baby 2 vem aí! Bia foi promovida a irmã mais velha”, escreveu.

Juntos há 5 anos, Tatá e Julio são pais da pequena Bia, de 2 anos. No vídeo, a podcaster disse que a aposta do marido é de que o novo bebê é uma menina. Já ela acredita que seja um menino.

“Julio acha que é menina e eu acho que é menino. Estou achando esta gestação muito diferente da gravidez da Bia, quando eu só queria comer doce, e agora eu não estou conseguindo. Eu só tenho sono. Como eu desconfiei de que estava grávida? Comecei a trocar as palavras. Falei que o avião arremessou [em vez de arremeteu], e olhava para a banana e falava ‘esse relógio’. Da Bia, eu fiquei assim também.”

A blogueira, que tem trombofilia, contou que não faz planos para ter mais filhos por questão de saúde. Para Tata, ter engravidado novamente foi um milagre e agora o cuidado é redobrado.

“O primeiro trimestre é muito exaustivo pra mim. Para o próximo, só se a gente se planejar muito. Eu também tenho trombofilia, o que descobri depois que a Bia nasceu. A gravidez da Bia foi um milagre ter dado tudo certo. Agora, tenho que tomar injeção [de enoxaparina, que inibe a coagulação] todos os dias. Está um caos, mas vai dar tudo certo e vai ser recompensador”, avaliou.

