Tati Quebra Barraco fecha parceria com empresa 20 anos após música

A cantora Tati Quebra Barraco compartilhou uma novidade que deixou os fãs empolgados nesta terça-feira (25). A ex-participante de “A Fazenda” foi contratada por uma empresa para fazer uma parceria.

Após 20 anos do lançamento da música “Dako é Bom”, hit do segundo disco da cantora intitulado “Boladona”, ela foi contratada pela marca de fogões para uma campanha.

“Depois de 20 anos fechei publi com a Dako”, comemorou Tati por meio de uma publicação no Twitter. A faixa, que utiliza do artifício do duplo sentido, foi lançada no auge da carreira da artista, que chegou a participar da trilha da novela “América”.

“Entrei numa loja

Estava em liquidação

Queima de estoque

Fogão na promoção […]

Calma, minha gente é só a marca do fogão”, diz um trecho da música.

A novidade contou com o apoio dos fãs que comemoraram nos comentários. “Demoraram 20 anos pra finalmente darem a devida atenção”, escreveu um usuário. “Você venceu, Tati, você sabe que venceu kinga”, comentou outro.

“20 anos atrás o funk era muito marginalizado, erroneamente, as marca não iam querer vincular seu produto ao movimento. Mas Deus é pai e você venceu mais uma vez, merecedora”, comemorou mais um fã.

