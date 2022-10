Tati Zaqui é eliminada de ‘A Fazenda’ com 27,70% dos votos

Foto: Reprodução/ Record TV

Não deu para Tati Zaqui, quarta eliminada de ‘A Fazenda 2022’. A funkeira deixou a competição na última quinta-feira (13), ao ser a menos votada pelo público para continuar no reality e ficou apenas com 27,70% dos votos.

Disputando a vaga com Vini Buttel, do grupo A, e Bárbara Borges, sua parceira no jogo, Tati caiu na roça após uma estratégia dos coligados que pensou em colocar a cantora na berlinda para que ela voltasse como fazendeira da semana, no entanto, Tati foi derrotada por Bia Miranda.

Enquanto a ex-affair de Neymar deixou o jogo com 27,70%, Vini foi o mais votado para continuar no programa com 43,33%, e Babi voltou para a competição com 28,97% dos votos, por pouco não deixou o reality.

Ao sair do jogo, Tati afirmou que não entendia o motivo de ter sido eliminada. Aos prantos, a funkeira foi consolada por Adriane Galisteu que explicou que a tática do grupo dela não foi favorável.

“Isso é um clássico de reality show. Ninguém na história de A Fazenda que se colocou na roça, mesmo que por um motivo nobre, nunca conseguiu voltar para a sede. Eu não acreditei quando você falou para a Kerline na hora do Resta Um. Eu não acreditei, porque o público não gosta. Quem é fã de Fazenda não gosta, porque a pessoa que se coloca ali, dá uma sensação de que você está ‘ah, tudo bem. Estar aqui ou sair dá na mesma! Não se teste”, disse a apresentadora na broca dada ao vivo.

A saída da funkeira mexeu com Thomaz Costa. O ex-Carrossel estava se envolvendo com a cantora e chegou a falar que queria sair da casa ao ver o affair deixar o jogo. “Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Não é possível que ela tenha saído”, disse ao desabafar com Bárbara.

Já deixaram o jogo o jornalista Bruno Tálamo, o primeiro eliminado. Seguido da influenciadora Ingrid Ohara e da dançarina Rosiane Pinheiro.

