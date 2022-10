Taylor Swift quebra ‘profecia’ com o Corinthians

Foto: Reprodução/ Twitter

Não foi dessa vez que Taylor Swift deu sorte ao Corinthians. A profecia de que cada lançamento da artista norte-americana significa uma vitória para o time paulista foi quebrada com a derrota do alvinegro para o Flamengo na última quarta-feira (19) na final da Copa do Brasil.

Ter a artista como amuleto da sorte pode não fazer sentido para muita gente, mas a brincadeira iniciada pelo perfil Timão Dados até que faz um pouco de sentido.

De acordo com o perfil no Twitter, desde 2006, quando Taylor foi lançada na música, o Corinthians nunca perdeu um jogo na semana do lançamento. Foram disputados 18 jogos, com 11 vitórias, 7 empates e agora uma derrota.

De lá para cá, a artista já lançou o ‘Taylor Swift’ (2006), ‘Fearless’ (2008), ‘Speak Now’ (2010), ‘Red’ (2012), ‘1989’ (2014), ‘Reputation’ (2017), ‘Lover’ (2019), ‘Folklore’ (2020) e ‘Evermore’ (2020). A exceção da regra foi no relançamento de ‘Red’ que o time acabou perdendo, mas para os torcedores, a derrota não foi considerada por ser um álbum sem inéditas.

o álbum da taylor swift foi vazado por isso corinthians perdeu eh isto gente — carolina (@ponchsrbd) October 20, 2022

Com o lançamento de ‘Midnights’ marcado para ser lançado na sexta-feira (21), a vitória do time paulista já era dada como certa para os torcedores, mas o Timão perdeu o título para o Rubro-Negro exatamente a meia noite, horário que dá título ao novo CD da loirinha.

Desta forma, os torcedores e fãs terão que encontrar uma nova coincidência para dar sorte ao time.

corinthians anuncia rescisão de contrato com taylor swift — matheus (@yy_theu) October 20, 2022

a profecia da taylor swift com o corinthians sendo quebrada a meia noite meu deus ela pensa em tudo — heroina do lixo (@heroinadolixo) October 20, 2022

a maldição é tão estranha que o corinthians perdeu PONTUALMENTE a meia noite

quando o relógio virou midnight o corinthians perde o campeonato pic.twitter.com/6pheAiF64h — giovanna 𓃠 (@getawaykiss) October 20, 2022

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.