Taylor Swift quebra recorde no Spotify com álbum ‘Midnights’

Menos de 24 horas após o lançamento do álbum “Midnights”, Taylor Swift já conquistou um novo recorde na carreira. O disco se consagrou como o mais tocado em um único dia no Spotify, plataforma de música mais famosa do mundo.

O álbum foi lançado na madrugada da última sexta-feira (21), e no mesmo dia o serviço de streaming anunciou o recorde, destacando que o feito foi conquistado em menos de 24h. “Midnights” é décimo álbum de estúdio da cantora americana.

“E antes que o relógio chegasse à meia-noite de 22 de outubro, Taylor Swift quebrou o recorde de álbum mais transmitido em um único dia na história do Spotify. Parabéns”, anunciou a plataforma em post nas redes sociais.

Até o momento, o Spotify não informou quantas reproduções o álbum teve. O recorde até então era de Drake, que teve 155 milhões de streams no dia do lançamento de “Certified lover boy” em 2021.

A Amazon Musica também anunciou que a cantora bateu o recorde de disco mais ouvido em um dia na plataforma. Na Apple Music, o “Midnights” teve o melhor desempenho para um disco pop, ocupando o topo das paradas de 100 países ao redor do mundo.

Taylor anunciou o disco há cerca de dois meses. Sem revelar nenhum single, especulações sobre a sonoridade do novo projeto da três vezes vencedora do Álbum do Ano do Grammy tomara a internet e atiçaram a curiosidade de fãs e amantes da música.

Com o lançamento do disco, Taylor Swift lançou o clipe para o single “Anti-Hero”, o primeiro da nova era. Além disso, uma segunda versão do álbum também foi lançada no Spotify. “Midnights (3AM edition)” tem sete músicas, além das 13 presente na primeira versão.

