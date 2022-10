Na última sexta-feira (14), representantes do Ministério da Educação (MEC) realizaram visita técnica aos laboratórios do Centro Universitário Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec), em Salvador, na Bahia. Centro de educação de ponta e referência no país em pesquisa, desenvolvimento e inovação, a Instituição possui nota máxima nos cursos EaD, pelo MEC.

Tecnologia: Cimatec é exemplo de desenvolvimento e inovação

De acordo com a divulgação oficial, a visita, que contou com a participação do ministro da educação, teve como objetivo conhecer de perto as ações em educação superior e inovação tecnológica desenvolvidas pela instituição que atua integrando a indústria 4.0 à criatividade, contribuindo para o desenvolvimento de pesquisa em robótica autônoma, supercomputação, sistemas avançados de saúde e inteligência artificial, entre outros.

Inaugurado em março de 2002, o Cimatec é um dos mais avançados centros de educação, tecnologia e inovação do país e abriga a primeira fábrica modelo do hemisfério sul, local do Centro de Supercomputação HPC Center.

Integração

Na Instituição, estão integrados: uma escola técnica, um centro tecnológico e uma faculdade, aliando a educação profissional e tecnológica ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e científicas. O campus possui quatro prédios, em uma área construída superior a 35.000 m², no qual atuam 650 funcionários, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Cimatec

Os estudantes do Cimatec vivenciam uma imersão em um ambiente universitário diferenciado, em que pesquisa, inovação tecnológica e empreendedorismo são assuntos que permeiam a rotina. Ainda hoje, muitos pensam que o Cimatec repete a receita tradicional do Senai, uma escola de formação profissional.

No entanto, a pesquisa e inovação tecnológica representam quase 70% do orçamento do Cimatec , mostrando o quão diferente é seu perfil em relação ao padrão então estabelecido até o final da década de 1990. O Ministério da Educação (MEC) informa que o Centro Universitário também é conhecido por estar sempre se reinventando e buscando contribuir para uma educação técnica e superior de ponta.

Universidade do futuro

Baseada nessa trajetória, o Cimatec está em vias de se tornar uma universidade. Na oportunidade, também foi mencionado o apoio do MEC, visando justamente fortalecer os projetos que olham as tecnologias e inovações e que trazem o viés da sustentabilidade, podendo ser um exemplo de “universidade do futuro”.

Segundo informa o Ministério da Educação (MEC), na formação de nível técnico, por sua vez, o Senai Cimatec possui um extenso portfólio de cursos profissionalizantes em consonância com as necessidades da indústria, todos com reconhecida qualidade e empregabilidade do Senai-BA.