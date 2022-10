A tecnologia deve ser considerada no empreendedorismo desde o surgimento da ideia do negócio, portanto, é viável que o empreendedor conheça ferramentas sistêmicas para o direcionamento de sua correta administração.

Tecnologia: dicas para escolher o sistema da sua empresa

No momento de escolher um sistema para a sua empresa, procure um sistema que seja adaptável e escalável, já que isso é primordial para o crescimento de uma empresa no mercado.

A tecnologia é fundamental na gestão de uma empresa de pequeno porte

São muitas as necessidades que devem ser observadas pelo empreendedor no momento da escolha de um sistema de tecnologia integrada. Confira alguns apontamentos relevantes!

Painel de controle

É importante que opte por um sistema integrado que possua um painel de controle otimizado para ampliar a visão de sua empresa, bem como a ferramenta sistêmica deve possuir ícones intuitivos e deve ser responsivo, já que dessa forma poderá acessar o sistema através de diversos dispositivos.

Segurança

Uma empresa no mercado atual deve proteger os seus dados e os seus clientes. Além disso ser uma questão de ética, também é uma questão de legislação. Sendo assim, busque por um sistema ERP (Enterprise Resource Planning) integrado que atende a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e proteja dados sensíveis internos e externos.

Tecnologia

A tecnologia está em constante evolução, por isso, na hora de adquirir um sistema para a sua empresa, busque por uma tecnologia atualizada. Por exemplo, opte por um sistema integrado que permita o armazenamento em nuvem, já que além de aumentar a segurança dos dados, o sistema cloud também facilita o acesso.

Configuração de perfil

A tecnologia de um sistema para uma pequena empresa deve permitir a configuração de diversos perfis, de modo que o sistema da empresa funcione de acordo com o seu crescimento para que a gestão ocorra de forma objetiva, permitindo o acesso somente de pessoas autorizadas.

Integração com dados bancários

A tecnologia para empresas de pequeno porte devem integrar os dados bancários de forma otimizada, ampliando o poder da gestão financeira da empresa.

Gestão de vendas

Um sistema integrado para uma pequena empresa deve ajudar no controle de vendas, agilizando a emissão de notas fiscais e permitindo a informação em tempo real para outras áreas relacionadas, como o setor de estoque e compras, por exemplo. Dessa forma, a empresa pode garantir a entrega do produto dentro do prazo combinado com o seu cliente.