Foi publicada nesta quarta-feira (19), no Diário Oficial da União, a Portaria 6449/22, que institui a utilização de métrica para aferição da maturidade tecnológica dos projetos de CT&I, de acordo com informações oficiais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Tecnologia: metodologia TRL tem o intuito de avaliar a maturidade das tecnologias

A portaria, assinada pelo ministro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), propõe o uso do Sistema de Medição e Identificação do Nível de Maturidade Tecnológica dos projetos desenvolvidos no âmbito do MCTI e de suas unidades vinculadas.

Maturidade tecnológica

De acordo com a divulgação oficial, o sistema de medição tem como objetivo avaliar a maturidade tecnológica dos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e de suas unidades vinculadas.

Avaliação

Permitindo assim diferenciais estratégicos na avaliação, na execução de ações e alocação de recursos. Além disso, outro objetivo é aumentar a capacidade institucional das unidades vinculadas na captação de recursos financeiros não orçamentários por meio da classificação dos projetos, segundo suas características e natureza de apoio mais adequado, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Technology Readiness Level (TRL)

O sistema contou com o levantamento bibliográfico das soluções baseadas na Metodologia do Technology Readiness Level (TRL), que é uma ferramenta de gestão que permite acompanhar a evolução de maturidade de um determinado projeto, provendo informações essenciais para a tomada de decisões relativas ao seu andamento.

A metodologia TRL tem o intuito de avaliar a maturidade das tecnologias, explica o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Versão poderá ser acessada nos próximos 90 dias

Conforme previsto na Portaria, o trabalho agora seguirá pela disponibilização, nos próximos 90 dias, de uma calculadora em versão web, de acesso livre e disponível no portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

SEGE3P e investMCTI

Assim sendo, poderá ser acessada por todos os atores do ecossistema de CT&I no Brasil e balizará a avaliação e classificação dos projetos inseridos no Sistema de Gestão de Portfólios de Projetos do MCTI (SEGE3P), que são disponibilizados ao público por meio da Plataforma investMCTI, destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Produtividade

