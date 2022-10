Confira aqui, sempre atualizado, o resultado da Tele Sena de Primavera 2022, Rapa Tudo. Os sorteios são semanais e são realizados a partir do dia 11/09/2022, no Complexo Anhanguera, Av. das Comunicações, no 04 – Vila Jaraguá, Osasco/SP e apresentados diariamente e aos domingos, às 19:30h durante o programa Silvio Santos no SBT.

O Site MidasSorte é um site independente, divulga resultados de loterias e tem o prazer de divulgar a tele Sena.

Resultado da Tele Sena de Primavera 2022 Sorteios da MAIS E MENOS PONTOS e Pela Boa Tele Sena – 1º Sorteio – 11/09/2022 4234143008

3115104003 Tele Sena – 2º Sorteio – 18/09/2022 3843192946 Tele Sena – 3º Sorteio – 25/09/2022 2811470232 Tele Sena – 4º Sorteio – 02/10/2022 0444120901 Tele Sena – 5º Sorteio – 09/10/2022 2324212049

TELE SENA SEMANAL PREMIADA – Tele Sena de Primavera 2022

Tele Sena Completa – 1º SORTEIO – 11/09/2022 8158565576808382746585547566677062617269648760 Houve 01 Ganhador no sorteio da Tele Sena Completa do dia 11/09/2022. Do Estado de MG . Ele fez 20 pontos e vai levar o prêmio de R$ 600.000,00!!!.

Tele Sena Completa – 2º SORTEIO – 18/09/2022 5379725875

6267856156

7665816664

5573577060

52747177 Houve 01 ganhador no sorteio da Tele Sena Completa do dia 18/09/2022. Prêmio de R$ 600.000,00! Tele Sena adquirida pelo método digital.

Tele Sena Completa – 3º SORTEIO – 25/09/2022 76745267698372636457785551588059536877656154 Houve 01 ganhador no sorteio da Tele Sena Completa do dia 25/09/2022. Prêmio de R$ 600.000,00!para SP.

Tele Sena Completa – 4º SORTEIO – 02/10/2022 7279548086746971515253707767786558667655596861 Houve 01 Ganhador no sorteio da Tele Sena Completa do dia 02/10/2022. Prêmio de R$ 600.000,00! Foi uma Tele Sena digital.

Tele Sena Completa – 5º e ÜLTIMO SORTEIO – 09/10/2022 6580615668537073825576848375588760747151636467 HHouve 02 ganhadores no sorteio da Tele Sena Completa do dia 09/10/2022. Prêmio de R$ 300.000,00!,para cada!…01 Digital e 01 no RS.

RESUMO DO RESULTADO / GANHADORES DA Tele Sena de Primavera – 2022

Prêmio “Mais Pontos”: 04 Ganhadores: Digital ( 02 ); RS; SC –> com 29 pontos!!!

Prêmio: R$ 150.000,00!, para cada!!!

Prêmio “Pela Boa”: 99 Ganhadores: …( * )… –> com 28 pontos!!!

Prêmio: R$ 5.050,51!, para cada!!

…( * )…=> BA ( 03 ); CE; GO ( 02 ); Digital ( 64 ); MG ( 03 ); MS ( 02 ); MT; PA ( 02 ); PB; PR ( 03 ); RJ; RO ( 02 ); RS ( 05 ); SP ( 09 ).

Prêmio “Menos Pontos”: 423 Ganhadores: …( * *)… –> com 15 pontos!!!

Prêmio: R$ 1.200,00!, para cada!!

…( * *)…=> AL ( 02 ); AM ( 03 ); BA ( 08 ); CE ( 06 ); DF; ES ( 03 ); GO ( 06 ); Digital ( 281 ); MA ( 02 ); MG ( 17 ); MS ( 02 ); PA ( 06 ); PE ( 04 ); PI; PR ( 19 ); RJ ( 04 ); RN ( 02 ); RO; RS ( 09 ); SC ( 02 ); SE; SP ( 42 ); TO.

Prêmios “Tele Sena Completa”: vide área específica. aqui na página.

Prêmios Instantâneos: Total: 20.060 Tele Senas.

Prêmios Promoção Semanal: Total: 06 Tele Senas.

Prêmios Promoção Regional: Total: 25 Tele Senas.

TOTAL DE TELE SENAS PREMIADAS: 20627.

Fonte: Programa do Sílvio Santos, SBT.

Tele Sena de PRIMAVERA 2022 – Informações Gerais

A Tele Sena é um título de capitalização de pagamento único, lançado em novembro de 1991 pela Liderança Capitalização S/A. A Pessoa adquire este produto , e após um ano, pode resgatar 50% do valor pago corrigido. Atualmente, durante a vigência do título, o consumidor concorre a várias formas de premiação.

Atenção: Não jogue fora sua cartela… Após todos os sorteios, mesmo não ganhando, guarde o seu título por 01(um) ano, quando ele terá resgate parcial do valor pago.

A Tele Sena é uma modalidade de loteria administrada pela Liderança Capitalização.

