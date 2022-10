Teleperformance tem mais de 300 empregos pelo Brasil

A Teleperformance conecta as empresas mais respeitadas do mundo com seus clientes. Através desta conexão, todo o atendimento, suporte técnico e soluções digitais são oferecidas às pessoas. Confira, a seguir, cargos disponíveis no Brasil.

Teleperformance abre mais de 300 vagas no Brasil

A Teleperformance é uma empresa que conecta as principais marcas do mundo com os clientes. O atendimento é feito pelos colaboradores e líderes da marca, que entregam conexão, suporte técnico e soluções digitais de alta qualidade.

Hoje o grupo possui mais de 420 mil colaboradores, ajudando em 170 mercados pelo mundo, fortalecendo o relacionamento com os clientes. Quer fazer parte desta equipe? Confira, a seguir, cargos disponíveis no Brasil:

Atendimento Especializado – São Paulo / SP;

Consultoria de Atendimento – São Paulo / SP;

Consultor (a) de Vendas – São Paulo / SP;

Atendimento em Plataforma Digital – Rio Grande do Norte;

Agendamento de Consultas – São Paulo / SP;

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas – São Paulo / SP;

Supervisor de Treinamento – Brasil;

Líder Educador Bilíngue Inglês – Brasil;

Monitor de Qualidade – São Paulo / SP.

Como se candidatar

A Teleperformance é uma empresa que melhora o relacionamento entre as empresas e os clientes. Isso é possível com a atuação árdua dos colaboradores e líderes no desenvolvimento de novas soluções tecnológicas eficientes.

O grupo está crescendo continuamente, fortalecendo diversos mercados pelo mundo. Hoje a marca está com mais de 300 vagas de empregos disponíveis. Está interessado em um dos cargos citados acima? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.