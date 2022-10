Tem como atualizar o CadÚnico pela Internet? Saiba como fazer e não perder tempo

Fazer atualizações online significa menos tempo e mais agilidade

Será que é possível atualizar o CadÚnico pela Internet? Certamente que esse processo online adiantaria grande parte dos processos para manter o pagamento dos programas sociais, como Auxílio Brasil, Vale-Gás, Tarifa Social, entre outros.

São milhões de famílias inscritas no Cadastro Único que foram convocadas para atualizar os dados desatualizados de 2016/2017. Caso as informações não se atualizem, os pagamentos ficam bloqueados e/ou cancelados. Para isso, os cidadãos devem comparecer no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para atualizar o CadÚnico. Se você quer saber mais sobre o assunto, leia a matéria desta quarta-feira (19) do Notícias Concursos.

Como atualizar o CadÚnico pela Internet

Existe uma maneira de atualizar as informações desse Cadastro Único através da web, facilitando o atendimento presencial (mas que infelizmente não pode ser substituído). Isso significa que mesmo seguindo o passo a passo online é necessário comparecer no CRAS a fim de finalizar as atualizações.

A vantagem da atualização online é adiantar parte do atendimento, poupando tempo no atendimento presencial. No CRAS, você simplesmente finalizará a entrevista, informando ou confirmando dados, apresentando documentos, etc.

Passo a passo para utilizar o sistema digital

Acessar o aplicativo Meu CadÚnico ou entrar no site;

Selecionar o ícone “atualização cadastral”;

Fazer login usando informações do Gov.br;

Preencher as informações, inserir as novas ou confirmar as existentes;

Clicar no ícone “enviar cadastro”.

Antes de ir ao CRAS observe se precisa de agendamento, ou o sistema de atendimento é por ordem de chegada com senha. Assim, seu tempo será poupado também para atualizar o CadÚnico.