Tem como aumentar o benefício do INSS? Descubra agora mesmo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga diversas categorias de benefícios para seus segurados. Atualmente, são aproximadamente 36 milhões de cidadãos que recebem pagamentos do órgão. Dessa forma, algo que diversas pessoas têm interesse em identificar é se tem alguma maneira de conseguir aumentar o benefício do INSS mensalmente. Assim, antes de tudo, é interessante ressaltar que sim, é possível aumentar o valor. Tal possibilidade serve para benefícios que já foram concedidos e os que ainda serão.

O benefício do INSS que pode ter aumento é a aposentadoria pelo tempo da contribuição e pela idade, pensão por morte, bem como auxílio-doença, aposentadoria pela invalidez e até outros benefícios que estão ligados às incapacidades. É importante destacar que os passos a passos podem mudar, caso o benefício tenha sido liberado ou não. Veja o que fazer aqui, nesta matéria do Notícias Concursos de terça-feira (18).

Alternativas para aumentar os benefícios do INSS

A melhor forma de conseguir aumentar o valor do INSS já concedido é através da solicitação da revisão. Entretanto, vale relatar que tal revisão poderá diminuir também o valor que é pago atualmente. Por isso, recomenda-se o auxílio do profissional especializado para orientação no processo, para que tenha risco de prejuízos.

A revisão tem condições de ser solicitada no INSS ou por meio judicial, caso haja necessidade. Se a pessoa tiver direito, bem como o valor aumentar, o Instituto, atualizará os valores, pagando até mesmo os atrasados. O prazo de solicitação da revisão do benefício é de aproximadamente 10 anos depois da data da concessão.

As maneiras da solicitação são:

Revisão de Vida Toda;

Revisão das Atividades Concomitantes.

No primeiro, consideram-se contribuintes feitos antes do mês de julho/1994. Já no segundo, o objetivo é acrescentar os valores de atividades do trabalhador no cálculo, caso ele tenha tido dois ou mais serviços simultâneos. Contudo, essa forma de contribuição segue aguardando julgamento do STF (Supremo Tribunal Federal).

Como se planeja uma aposentadoria?

Caso o beneficiário ainda não tenha solicitado a aposentadoria, os passos não são os mesmos. Neste sentido, deve-se planejar a aposentadoria, o que é feito com a ajuda do advogado. Assim, junte toda a documentação possível, relativa às guias do recolhimento, CTPS, documentações do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), holerites e muito mais.

Além do mais, se o cidadão for um trabalhador rural, do serviço militar ou desempenhado atividades nos ambientes insalubres, ou com periculosidade, esse tempo contará também. Tempo de trabalho em escola técnica é considerado nesse aspecto. Outro ponto importante é fazer a conferência se há existe contribuição menor que o valor mínimo, podendo ser complementada ou agrupada no benefício do INSS.