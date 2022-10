Ter uma boa presença digital pode alavancar as vendas, veja como

Com o crescimento da internet, as pessoas passaram a utilizar com muito mais frequência os canais digitais e as empresas precisam estar atualizados neste sentido. Por isso que hoje, nós vamos indicar como alavancar as vendas a partir de uma boa presença digital.

Como alavancar as vendas tendo boa presença digital?

Para ter uma boa presença digital e desta forma alavancar as vendas é preciso ter claro que a empresa precisa estar onde o cliente está. Por isso, vamos dar alguns passos para que você aumente a presença digital de sua empresa:

Saiba quem é o seu cliente no universo digital

Qualquer forma de comunicação que você estabelecer no universo digital, é preciso saber para quem será direcionada a comunicação. Por isso, você precisa saber o que o cliente quer comprar e quais são os concorrentes diretos da sua empresa.

Desta forma, a sua empresa precisa identificar o perfil e o comportamento do consumidor, e assim, direcionar ações de vendas. Saiba que os principais comportamentos do cliente digital são:

Estar na fase de busca dos produtos: a maioria dos brasileiros, fazem busca sobre os produtos que pretendem comprar;

Considerar as vantagens oferecidas para a compra: entre as vantagens tem-se: frete grátis, compre 1 e ganhe outra peça, menores preços da concorrência, entre tantas outras vantagens;

Considerar os horários de compra: existem 2 horários em que os clientes costumam realizar as compras durante o dia: entre 12 horas e 14 horas e entre 20 horas e 22 horas.

Faça a escolha acertada nos canais digitais

Não é necessário que sua empresa esteja em todos os canais digitais existentes no mercado. A necessidade é de estar nos canais em que os seus potenciais clientes estão.

Por exemplo: existem muitas redes sociais atualmente, mas a sua empresa precisa estar presente, naquelas em que o seu cliente está aberto para escutar e ver as suas postagens.

Como fazer para estar nos canais digitais certos?

Faça a criação do seu próprio site, que seja responsivo (que se adapte ao acesso de computadores e smartphones), otimizado, e que possui rapidez de navegação;

O site não dispensa a presença nas redes sociais, e vice-versa. Ou seja, possuir um site e estar nas redes sociais, são atitudes que se complementam. Entre as principais redes sociais usadas tem-se: Facebook, Instagram e YouTube.

Tenha uma estratégia de SEO para seu site

O SEO (Search Engine Optimization), é uma estratégia em que você insere palavras-chave específicas para direcionar o site para as primeiras páginas de busca do Google.

Assim, o SEO ajuda a ampliar as vendas, tendo em vista que o uso das palavras-chave coloca a sua empresa nas melhores posições dos buscadores, e assim, adquire maior visibilidade.

Realize investimentos em produção de conteúdo digital

O seu cliente precisa de conteúdo útil e relevante, então, nada melhor do que oferecer este conteúdo em seu site ou blog. Veja: enquanto o seu site ou blog oferece conteúdos com temas relevantes sobre os produtos e/ou serviços oferecidos pela sua empresa, as redes sociais estabelecem relações mais próximas com o cliente.

Sabendo quem são os usuários da internet que tem possibilidade de estar presente nas suas páginas, procure adaptar conteúdos com linguagem apropriada para estabelecer a comunicação.

Faça um planejamento para inserir a presença digital de sua empresa

Não esqueça do objetivo pelo qual você deseja estar presente digitalmente: alavancar as vendas. Assim, é preciso considerar quais os resultados que você precisa para aumentar as vendas:

Aonde você quer chegar?

Qual a influência da concorrência nos seus objetivos?

Saiba quais ferramentas podem apresentar estes resultados, e coloque o seu plano de aumentar a presença digital em ação.

Mas, como fazer isso?

Estabeleça as metas que a sua empresa pretende atingir como: faturamento, apresentação de um novo produto, atingir um público específico, entre outros;

Elabora uma programação de conteúdos e anúncios publicitários, bem como a frequência nas redes sociais.

Agora que você já sabe como ter uma boa presença digital, e assim, alavancar as vendas da sua empresa, faça um esforço, e mãos à obra!

Por fim, seja figurinha presente nas redes sociais e produza conteúdos com qualidade e eficiência para seu blog ou site. Estas atitudes farão toda a diferença em seu plano de vendas, incluindo também a presença digital da sua empresa.

Com tudo que foi aprendido com o post que preparamos para hoje, certamente será mais simples avaliar e elaborar o início da sua presença digital com excelência!

Sendo assim, veja como gostaria de ser visto e crie sua imagem de forma profissional e com foco em resultados!